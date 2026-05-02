Таможня не даст добро: полный список вещей, которые запрещено вывозить из Казахстана в 2026 году

Незнание таможенного законодательства Казахстана может привести к срыву отпуска и крупным финансовым потерям прямо в зоне досмотра аэропорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Планируя долгожданный отдых и покупая «горящие» туры, многие путешественники забывают о юридических тонкостях пересечения границы. Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области выступил с важным напоминанием для граждан, решивших провести отпуск за пределами страны.

Валютный контроль: правило «10 000 долларов»

Главная ошибка туристов — уверенность в том, что любую сумму наличных можно вывезти, просто заполнив декларацию. Однако, согласно Указу Президента РК № 830, в стране действует жесткий запрет.

Основные правила провоза денег:

Лимит: Запрещено вывозить наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент $10 000 .

Инструменты: Ограничение касается не только купюр, но и дорожных чеков, золотых слитков весом 5, 10, 20, 50 и 100 граммов, а также инвестиционных монет из золота и серебра.

На кого распространяется: Лимит рассчитывается индивидуально на каждого человека, включая несовершеннолетних детей.

Курс: Пересчет валюты в доллары производится строго по официальному курсу Национального банка РК на день вылета.

Важно: Декларирование излишков в данном случае не поможет. Если сумма превышает порог, «лишние» деньги будут изъяты таможенными органами на месте.

Список «красных» товаров: что нельзя брать в багаж без справок

Помимо денег, таможенники обращают пристальное внимание на содержимое чемоданов. Существует категория товаров, вывоз которых ограничен или требует специальных разрешений:

Культурные ценности и антиквариат: Предметы, имеющие историческую ценность, можно вывезти только со свидетельством от Министерства культуры. Флора и фауна: Редкие животные, растения или изделия из них (например, изделия из кожи редких рептилий) требуют сертификатов CITES. Оружие и медикаменты: Для провоза оружия и боеприпасов необходимы спецразрешения. Если вы берете с собой большой запас специфических лекарств, обязательно имейте при себе рецепт или справку от лечащего врача.

Рекомендации для комфортного путешествия

Чтобы отпуск не начался с протокола о правонарушении, эксперты ДГД советуют придерживаться «безналичной» стратегии.

Используйте карты: На средства на банковских картах международных платежных систем ограничения по вывозу не распространяются. Это самый безопасный способ взять с собой крупную сумму.

Изучите правила принимающей стороны: Помните, что в стране прилета могут быть свои лимиты на ввоз алкоголя, табака или определенных продуктов питания.

Разумное количество: Личные вещи (техника, одежда) не облагаются пошлинами, если их количество соответствует личным нуждам. Попытка провезти 10 одинаковых новых смартфонов может быть расценена как коммерческая партия.

Соблюдение этих простых правил позволит сохранить не только бюджет, но и праздничное настроение на протяжении всего путешествия.