01.05.2026, 20:39

Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию

С 1 мая Россия прекращает транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Германии. Казахстан перенаправит поставки на альтернативные маршруты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Обложка © DALL-E / Life.ru

С 1 мая прекращается прокачка казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов «Дружба» в сторону Германии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальные источники.

Решение затрагивает один из действующих экспортных маршрутов, по которому казахстанское сырье ранее поступало на нефтеперерабатывающие мощности в ФРГ.

Причина остановки транзита

Как пояснил вице-премьер России Александр Новак, временное прекращение транспортировки связано с техническими ограничениями.

По его словам, маршрут будет недоступен, однако поставки сырья из Казахстана не прекращаются полностью. Речь идет о перераспределении потоков на другие логистические направления.

Позиция Казахстана и новые маршруты поставок

В Министерстве энергетики Казахстана подтвердили изменения в логистике. По словам официального представителя ведомства Асель Серикпаевой, в мае планируется перенаправить около 260 тысяч тонн нефти по альтернативным каналам.

В качестве основных маршрутов рассматриваются:

  • порт Усть-Луга на Балтике;
  • система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В ведомстве подчеркнули, что корректировка маршрутов не повлияет на общий объем добычи и экспортные обязательства страны.

Экспортная стабильность сохраняется

В Минэнерго Казахстана заявили, что действующая инфраструктура позволяет обеспечить стабильность поставок нефти на внешние рынки.

«Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки», — отметила Асель Серикпаева.

Возможные последствия для Германии

Остановка транзита может повлиять на энергетический баланс в Германии.

Казахстанская нефть обеспечивает около 20% сырья для нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt. Этот комплекс играет ключевую роль в обеспечении топливом Берлина и федеральной земли Бранденбург.

Завод закрывает до 90% потребностей региона в основных видах топлива, включая:

  • бензин,
  • дизель,
  • авиационный керосин,
  • мазут.
