Популярный тренд в Instagram обернулся штрафом для двух жительниц Астаны

В Астане двух девушек наказали за загрязнение общественных мест шампанским. Материалы по обоим фактам направлены в суд, передает Lada.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

По информации ведомства, один из инцидентов произошел возле монумента «Байтерек». Жительница города открыла бутылку алкогольного напитка и распылила его содержимое, из-за чего была загрязнена территория вокруг объекта.

Еще один случай зафиксировали на городской лавочке. Как уточнили в полиции, девушка намеренно разлила напиток, нарушив чистоту общественного пространства.

В полиции отметили, что подобные действия девушки совершили ради создания эффектного контента для социальных сетей.

Начальник отдела информационной политики ДП Астаны Эльмира Шауленова сообщила, что по обоим фактам нарушительниц привлекли к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Собранные материалы переданы в суд.