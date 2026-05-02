Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
02.05.2026, 09:18

Популярный тренд в Instagram обернулся штрафом для двух жительниц Астаны

Новости Казахстана

В Астане двух девушек наказали за загрязнение общественных мест шампанским. Материалы по обоим фактам направлены в суд, передает Lada.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

Фото: Pixabay

В Астане двух девушек привлекли к административной ответственности за загрязнение общественных мест после того, как они разлили шампанское в общественных пространствах.

По информации ведомства, один из инцидентов произошел возле монумента «Байтерек». Жительница города открыла бутылку алкогольного напитка и распылила его содержимое, из-за чего была загрязнена территория вокруг объекта.

Еще один случай зафиксировали на городской лавочке. Как уточнили в полиции, девушка намеренно разлила напиток, нарушив чистоту общественного пространства.

В полиции отметили, что подобные действия девушки совершили ради создания эффектного контента для социальных сетей.

Начальник отдела информационной политики ДП Астаны Эльмира Шауленова сообщила, что по обоим фактам нарушительниц привлекли к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Собранные материалы переданы в суд.

Это не только нарушение закона, но и проявление неуважения к окружающим, к труду работников коммунальных служб, а также к жителям столицы. Аналогичные правонарушения будут пресекаться, - заключили в ведомстве.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь