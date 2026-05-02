Справки на оружие в Казахстане хотят перевести в электронный формат

В Казахстане планируют отказаться от бумажных медсправок для получения разрешения на оружие и полностью перевести процедуру в цифровой формат, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay

Медсправки формы 076/у станут электронными

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало проект приказа, предусматривающий перевод медицинских справок формы 076/у в электронный формат для получения разрешения на оружие.

Согласно документу, результаты медицинского осмотра будут автоматически передаваться в государственные органы без использования бумажных справок и ручной проверки данных. Предполагается, что такой механизм позволит снизить риск подделки документов и минимизировать влияние человеческого фактора при проверках.

Проект приказа министерства здравоохранения вынесен на публичное обсуждение до 20 мая 2026 года.

Как будет работать новая система

В документе указано, что различные государственные и медицинские базы данных планируют интегрировать между собой. Все этапы получения услуги – от прохождения медосмотра до принятия итогового решения – будут фиксироваться в цифровой системе.

Также предусматривается обязательная цифровая фиксация всех этапов оказания услуги, а результаты будут направляться в «Личный кабинет» заявителя.

Кроме того, проектом предлагается закрепить медицинский осмотр как обязательный и контролируемый этап при получении разрешения на оружие.

В числе оснований для отказа в выдаче разрешения указываются предоставление недостоверной информации, а также наличие медицинских противопоказаний.

Как отмечается в документе, предлагаемые изменения должны помочь минимизировать ошибки и нарушения при оформлении разрешительных документов.

В Казахстане усиливают контроль за оружием

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить правила для владельцев оружия и охранных организаций.

В частности, владельцев нарезного оружия обяжут проходить контрольный отстрел для формирования государственной базы данных. Также юридические лица при прекращении деятельности должны будут сдавать оружие в полицию.

Для охранных компаний вводятся дополнительные требования по отчетности. Организации будут обязаны чаще предоставлять информацию и уведомлять о любых изменениях в своей деятельности.

Помимо этого, в стране усиливается общий контроль за оборотом оружия. Также планируется создание новой структуры – военизированной охраны железных дорог, которая займется защитой грузов и объектов инфраструктуры.

Какие изменения вводились ранее

Ранее министерство внутренних дел уже вносило изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия.

Тогда нововведения затронули порядок приобретения пневматического и сигнального оружия. Часть таких видов оружия разрешили покупать без лицензии, однако при наличии справок об отсутствии судимости, психиатрических и наркологических противопоказаний, а также после прохождения обучения по безопасному обращению с оружием.

Комментарии

