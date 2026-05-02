Казахстанцам упростили путь к ВНЖ в Дубае после отмены важного ограничения

В Дубае изменили правила получения вида на жительство для иностранных владельцев недвижимости. Теперь оформить резидентство можно независимо от стоимости приобретенного жилья. Об этом сообщает NewTimes.kz.

Согласно обновленным требованиям Земельного департамента Дубая, подать заявку на получение ВНЖ могут иностранцы, являющиеся единственными собственниками недвижимости. При этом минимальная стоимость объекта больше не учитывается.

Вид на жительство будет выдаваться сроком на два года.

Ранее для оформления резидентского статуса действовали финансовые ограничения. Иностранным гражданам необходимо было приобрести недвижимость стоимостью не менее 750 тысяч дирхамов, что составляет около 204 тысяч долларов.

Для объектов, находящихся в долевой собственности, действовал отдельный порог — не менее 400 тысяч дирхамов, или примерно 109 тысяч долларов на одного владельца.

Отмена минимального инвестиционного порога, как ожидается, сделает рынок недвижимости Дубая более доступным для иностранных инвесторов и потенциальных резидентов, в том числе для граждан Казахстана, рассматривающих переезд или получение ВНЖ в Объединённые Арабские Эмираты.