18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.05.2026, 12:29

Казахстанцам упростили путь к ВНЖ в Дубае после отмены важного ограничения

Новости Казахстана 0 907

Власти Дубая отменили минимальный порог стоимости недвижимости для оформления вида на жительство, что может облегчить получение ВНЖ для иностранцев, включая граждан Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Дубае изменили правила получения вида на жительство для иностранных владельцев недвижимости. Теперь оформить резидентство можно независимо от стоимости приобретенного жилья. Об этом сообщает NewTimes.kz.

Согласно обновленным требованиям Земельного департамента Дубая, подать заявку на получение ВНЖ могут иностранцы, являющиеся единственными собственниками недвижимости. При этом минимальная стоимость объекта больше не учитывается.

Вид на жительство будет выдаваться сроком на два года.

Ранее для оформления резидентского статуса действовали финансовые ограничения. Иностранным гражданам необходимо было приобрести недвижимость стоимостью не менее 750 тысяч дирхамов, что составляет около 204 тысяч долларов.

Для объектов, находящихся в долевой собственности, действовал отдельный порог — не менее 400 тысяч дирхамов, или примерно 109 тысяч долларов на одного владельца.

Отмена минимального инвестиционного порога, как ожидается, сделает рынок недвижимости Дубая более доступным для иностранных инвесторов и потенциальных резидентов, в том числе для граждан Казахстана, рассматривающих переезд или получение ВНЖ в Объединённые Арабские Эмираты.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь