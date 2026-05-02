Сборная Казахстана представила новую форму от Adidas

Казахстанская федерация футбола презентовала новые игровые комплекты формы для национальных сборных, которые будут использоваться в ближайшие два года, передает Lada.kz .

Фото: UEFA

Казахстанская федерация футбола (КФФ) представила обновленные комплекты игровой формы для национальных сборных страны. Новая экипировка разработана компанией Adidas при поддержке УЕФА в рамках программы UEFA Kit Assistance Scheme.

В обновленный комплект вошли два варианта формы – домашний (желтого цвета) и гостевой (синего цвета). Казахстан вошел в число десяти европейских национальных сборных, которые получили экипировку в рамках данной программы. Отмечается, что обновленные комплекты будут использоваться национальными командами в течение ближайших двух лет.

Программа UEFA Kit Assistance Scheme направлена на поддержку национальных ассоциаций и обеспечивает доступ к современной экипировке, разработанной с учетом их потребностей. Участники программы также получают доступ к сервису Adidas Locker Room, позволяющему создавать и заказывать индивидуальную экипировку, - сказано в сообщении КФФ.

Первые официальные матчи в новой экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2026 года. В рамках этого периода команда сыграет товарищеские встречи против сборных Армении и Венгрии.