Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
02.05.2026, 15:40

Минздрав Казахстана опроверг связь между вакцинацией и аутизмом у детей

Новости Казахстана

Специалист в области детских инфекционных заболеваний заявила, что научные исследования не подтверждают связь между прививками и развитием аутизма, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинский университет Астана, доктор медицинских наук и врач-инфекционист высшей категории Динагуль Баешева прокомментировала один из наиболее распространенных мифов, связанных с вакцинацией детей.

По словам специалиста, многие родители ошибочно связывают развитие аутизма с прививками, поскольку первые симптомы расстройства могут проявляться после прохождения вакцинации.

Однако, как подчеркнула Динагуль Баешева, современные научные данные не подтверждают связь между вакцинами и аутизмом. Она отметила, что этот вопрос изучался в рамках масштабных исследований с участием миллионов детей, и результаты показали отсутствие причинно-следственной связи.

Специалист объяснила, что путаница возникает из-за совпадения по времени.

Первые признаки аутизма часто становятся заметны в возрасте 1,5-2 лет – именно в период ревакцинации. Но это лишь совпадение по времени. Важно понимать: совпадение – не означает причинно-следственную связь, - пояснила она.

По словам Динагуль Баешевой, аутизм формируется еще до рождения ребенка и связан с особенностями развития головного мозга, а также генетическими факторами. Вакцины, как отметила специалист, не влияют на эти процессы.

Она также напомнила, что основная задача вакцинации – защита детей от опасных инфекционных заболеваний.

Врач добавила, что медицинские специалисты регулярно сталкиваются с тяжелыми последствиями кори, коклюша и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью прививок. В некоторых случаях, по ее словам, помощь пациентам оказывается уже слишком поздно.

Вакцинация – это защита, а не угроза, - заключила Динагуль Баешева.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь