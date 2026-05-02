Минздрав Казахстана опроверг связь между вакцинацией и аутизмом у детей

Специалист в области детских инфекционных заболеваний заявила, что научные исследования не подтверждают связь между прививками и развитием аутизма, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Фото: Pixabay

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинский университет Астана, доктор медицинских наук и врач-инфекционист высшей категории Динагуль Баешева прокомментировала один из наиболее распространенных мифов, связанных с вакцинацией детей.

По словам специалиста, многие родители ошибочно связывают развитие аутизма с прививками, поскольку первые симптомы расстройства могут проявляться после прохождения вакцинации.

Однако, как подчеркнула Динагуль Баешева, современные научные данные не подтверждают связь между вакцинами и аутизмом. Она отметила, что этот вопрос изучался в рамках масштабных исследований с участием миллионов детей, и результаты показали отсутствие причинно-следственной связи.

Специалист объяснила, что путаница возникает из-за совпадения по времени.

Первые признаки аутизма часто становятся заметны в возрасте 1,5-2 лет – именно в период ревакцинации. Но это лишь совпадение по времени. Важно понимать: совпадение – не означает причинно-следственную связь, - пояснила она.

По словам Динагуль Баешевой, аутизм формируется еще до рождения ребенка и связан с особенностями развития головного мозга, а также генетическими факторами. Вакцины, как отметила специалист, не влияют на эти процессы.

Она также напомнила, что основная задача вакцинации – защита детей от опасных инфекционных заболеваний.

Врач добавила, что медицинские специалисты регулярно сталкиваются с тяжелыми последствиями кори, коклюша и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью прививок. В некоторых случаях, по ее словам, помощь пациентам оказывается уже слишком поздно.