18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.05.2026, 17:48

20-летний казахстанец умер после посещения стоматологии

Новости Казахстана 0 725

В Астане родственники 20-летнего жителя столицы заявили, что молодой человек скончался после инъекции в стоматологической клинике, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Threads / assel.aizhanova
Фото: Threads / assel.aizhanova

В Астане родственники 20-летнего Мурата сообщили о его смерти после посещения стоматологической клиники Tem.Dent.

По словам близких, молодой человек 2005 года рождения пришел в стоматологию для лечения зуба и не жаловался на состояние здоровья. Родственники утверждают, что перед введением препарата пациенту не проводили аллергопробу.

Как заявляет семья, после первой инъекции у молодого человека начались судороги. Несмотря на это, по их словам, ему была сделана повторная инъекция.

Позже пациент потерял сознание. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти молодого человека, как утверждают родственники, не удалось.

Семья погибшего также заявила, что инъекцию якобы проводил практикант, а не врач. По их словам, рядом при этом находилась медсестра.

Кроме того, родственники сообщили, что о произошедшем родителям стало известно лишь спустя несколько часов.

Семья требует тщательного расследования обстоятельств произошедшего и просит обратить внимание на ситуацию.

Информацию о смерти пациента подтвердили в департаменте полиции Астаны.

В ведомстве сообщили, что по факту смерти 20-летнего жителя столицы в одном из стоматологических центров города проводится досудебное расследование.

В настоящее время назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь