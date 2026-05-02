20-летний казахстанец умер после посещения стоматологии

В Астане родственники 20-летнего жителя столицы заявили, что молодой человек скончался после инъекции в стоматологической клинике, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

В Астане родственники 20-летнего Мурата сообщили о его смерти после посещения стоматологической клиники Tem.Dent.

По словам близких, молодой человек 2005 года рождения пришел в стоматологию для лечения зуба и не жаловался на состояние здоровья. Родственники утверждают, что перед введением препарата пациенту не проводили аллергопробу.

Как заявляет семья, после первой инъекции у молодого человека начались судороги. Несмотря на это, по их словам, ему была сделана повторная инъекция.

Позже пациент потерял сознание. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти молодого человека, как утверждают родственники, не удалось.

Семья погибшего также заявила, что инъекцию якобы проводил практикант, а не врач. По их словам, рядом при этом находилась медсестра.

Кроме того, родственники сообщили, что о произошедшем родителям стало известно лишь спустя несколько часов.

Семья требует тщательного расследования обстоятельств произошедшего и просит обратить внимание на ситуацию.

Информацию о смерти пациента подтвердили в департаменте полиции Астаны.

В ведомстве сообщили, что по факту смерти 20-летнего жителя столицы в одном из стоматологических центров города проводится досудебное расследование.