Казахстанская конина может появиться на прилавках Японии

Казахстанские компании намерены начать поставки конины в Японию после серии переговоров и дегустаций с участием японских импортеров и дистрибьюторов, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстанские производители конины рассматривают возможность выхода на рынок Японии, сообщил председатель правления Казахстанская ассоциация животноводов Turan Жанибек Кенжебаев.

По его словам, в конце июня казахстанская делегация совместно с японской корпорацией Mitsui планирует посетить город Кумамото, где состоится дегустация казахстанской конины.

Ожидается, что в мероприятии примут участие крупные японские дистрибьюторы, импортеры, а также представители отраслевых ассоциаций, которые смогут ознакомиться с качеством мясной продукции из Казахстана.

Жанибек Кенжебаев отметил, что японская сторона выразила готовность принять казахстанскую делегацию и изучить качество отечественного мяса, в частности конины.

В состав делегации войдут производители конины, представители профильной ассоциации, мясоперерабатывающих предприятий, откормочных площадок и репродукторных хозяйств.

Организацией визита занимаются QazTrade и министерство сельского хозяйства Казахстана.

По словам главы ассоциации, ранее представители Японии уже посещали Казахстан и принимали участие в дегустации сырой конины. Тогда, как отметил Кенжебаев, продукция получила высокую оценку со стороны японских специалистов.