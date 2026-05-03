Казахстанская конина может появиться на прилавках Японии

Казахстанские компании намерены начать поставки конины в Японию после серии переговоров и дегустаций с участием японских импортеров и дистрибьюторов, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Казахстанские производители конины рассматривают возможность выхода на рынок Японии, сообщил председатель правления Казахстанская ассоциация животноводов Turan Жанибек Кенжебаев.
По его словам, в конце июня казахстанская делегация совместно с японской корпорацией Mitsui планирует посетить город Кумамото, где состоится дегустация казахстанской конины.
Ожидается, что в мероприятии примут участие крупные японские дистрибьюторы, импортеры, а также представители отраслевых ассоциаций, которые смогут ознакомиться с качеством мясной продукции из Казахстана.
Жанибек Кенжебаев отметил, что японская сторона выразила готовность принять казахстанскую делегацию и изучить качество отечественного мяса, в частности конины.
В состав делегации войдут производители конины, представители профильной ассоциации, мясоперерабатывающих предприятий, откормочных площадок и репродукторных хозяйств.
Организацией визита занимаются QazTrade и министерство сельского хозяйства Казахстана.
По словам главы ассоциации, ранее представители Японии уже посещали Казахстан и принимали участие в дегустации сырой конины. Тогда, как отметил Кенжебаев, продукция получила высокую оценку со стороны японских специалистов.
Думаю, в ближайшие один-два года мы сможем открыть этот рынок для Казахстана, - добавил он.
