Казахстанцам предоставят скидки в Мекке и Медине

Для граждан Казахстана введут специальную льготную программу со скидками на входные билеты в Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации в Мекке и Медине, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа РК.

Граждане Казахстана смогут посещать Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации в Мекка и Медина на льготных условиях. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках сотрудничества между казахстанской стороной и руководством музея.

Генеральный консул Казахстана в городе Джидда Руслан Коспанов во время встречи с генеральным менеджером компании-оператора музея Al-Salam Company Файезом Кансара стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры, просвещения и туризма. Основное внимание было уделено расширению возможностей для казахстанцев, посещающих священные города Мекку и Медину.

Руслан Коспанов также сообщил, что ранее при участии Всемирная мусульманская лига и Духовное управление мусульман Казахстана были достигнуты договоренности об открытии первого в Центральной Азии Музея Пророка в Астана.

В ходе визита стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Международным музеем в лице компании Al-Salam Company и Генеральным консульством Казахстана.

Как подчеркнул Файез Кансара, Казахстан стал первой страной, с которой музей заключил подобное соглашение.

В соответствии с подписанным документом достигнута договоренность о введении специальной льготной программы для граждан Республики Казахстан, предусматривающей предоставление скидки на входные билеты в Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации. Инициатива распространяется на филиалы Музея в Мекке и Медине и будет действовать в течение ограниченного периода, после которого по желанию сторон возможна ее пролонгация, - сказано в официальном сообщении.

По итогам переговоров участники встречи подтвердили намерение продолжать развитие партнерства, реализовывать совместные культурно-просветительские проекты и укреплять сотрудничество для расширения возможностей казахстанцев, посещающих Саудовскую Аравию.