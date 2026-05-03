Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
02.05.2026, 20:39

Казахстанцам предоставят скидки в Мекке и Медине

Новости Казахстана 0 575

Для граждан Казахстана введут специальную льготную программу со скидками на входные билеты в Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации в Мекке и Медине, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа РК.

Фото: МИД РК

Граждане Казахстана смогут посещать Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации в Мекка и Медина на льготных условиях. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках сотрудничества между казахстанской стороной и руководством музея.

Генеральный консул Казахстана в городе Джидда Руслан Коспанов во время встречи с генеральным менеджером компании-оператора музея Al-Salam Company Файезом Кансара стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры, просвещения и туризма. Основное внимание было уделено расширению возможностей для казахстанцев, посещающих священные города Мекку и Медину.

Руслан Коспанов также сообщил, что ранее при участии Всемирная мусульманская лига и Духовное управление мусульман Казахстана были достигнуты договоренности об открытии первого в Центральной Азии Музея Пророка в Астана.

В ходе визита стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Международным музеем в лице компании Al-Salam Company и Генеральным консульством Казахстана.

Как подчеркнул Файез Кансара, Казахстан стал первой страной, с которой музей заключил подобное соглашение.

В соответствии с подписанным документом достигнута договоренность о введении специальной льготной программы для граждан Республики Казахстан, предусматривающей предоставление скидки на входные билеты в Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации. Инициатива распространяется на филиалы Музея в Мекке и Медине и будет действовать в течение ограниченного периода, после которого по желанию сторон возможна ее пролонгация, - сказано в официальном сообщении.

По итогам переговоров участники встречи подтвердили намерение продолжать развитие партнерства, реализовывать совместные культурно-просветительские проекты и укреплять сотрудничество для расширения возможностей казахстанцев, посещающих Саудовскую Аравию.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь