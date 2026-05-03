Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
03.05.2026, 09:18

Казахстан вошел в число стран с самыми высокими выплатами ветеранам ко Дню Победы

В 2026 году размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане оказался выше, чем в ряде стран СНГ, включая Беларусь и Украину, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстан в 2026 году направит ветеранам Великой Отечественной войны одни из самых крупных единовременных выплат ко Дню Победы среди стран СНГ.

Какие выплаты предусмотрены в Казахстане

Согласно опубликованной информации, размер разовой помощи ветеранам в Казахстане достигает около 5 миллионов тенге, что эквивалентно примерно 11 100 долларам.

По этому показателю Казахстан оказался среди стран с наиболее высокими выплатами к 9 Мая.

Сопоставимые суммы предусмотрены и в Узбекистан, где ветеранам планируют выплачивать около 4,4-4,5 миллиона тенге, или приблизительно 9 780-10 000 долларов.

Сколько выплачивают в других странах

В Украина размеры выплат зависят от категории получателя и составляют примерно от 11 000 до 60 500 тенге, что соответствует 25-135 долларам.

В Беларусь ветеранам предусмотрены единовременные выплаты в размере около 715 000-825 000 тенге, или примерно 1 590-1 830 долларов.

В Россия базовая федеральная выплата составляет около 55 000 тенге, что эквивалентно примерно 122 долларам. При этом с учетом региональных надбавок сумма может увеличиваться до 440 000 тенге и более, или около 978 долларов.

Эксперты отмечают, что размеры выплат в разных государствах зависят от экономических возможностей стран, особенностей социальной политики и количества оставшихся ветеранов.

Кроме того, суммы могут отличаться и внутри одной страны – в зависимости от региона проживания и категории ветерана.

Казахстан несколько лет отказывается от парада Победы

К слову, Казахстан вновь отказался от проведения военного парада в честь Дня Победы.

В стране уже несколько лет не проводят подобные мероприятия. В разные периоды власти объясняли это необходимостью экономии бюджетных средств и перераспределением ресурсов на более приоритетные направления.

В 2020 и 2021 годах парад не проводился из-за пандемии COVID-19 и действовавших ограничений.

При этом в прошлом году военный парад все же состоялся в Астана. На его проведение было направлено 2,5 миллиарда тенге.

Будет ли проходить «Бессмертный полк»

Официального запрета на проведение акции Бессмертный полк в Министерстве обороны Казахстана не озвучивали.

Однако, как отмечается, вероятность проведения шествий в 2026 году остается низкой — аналогично предыдущим годам.

Акция, в рамках которой участники выходят с портретами родственников — участников Второй мировой войны, первоначально появилась в России, а затем распространилась по другим странам постсоветского пространства.

В последние годы отношение к «Бессмертному полку» стало более неоднозначным. В ряде стран акцию все чаще связывают с политической повесткой и рассматривают как символ поддержки милитаристской риторики России.

Несмотря на это, в Казахстане продолжают действовать общественные группы, выступающие за проведение шествий 9 мая в различных городах страны.

