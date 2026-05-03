Пляжи и базы
03.05.2026, 11:18

В Казахстане смогут быстрее становиться врачами: минздрав меняет систему обучения

Новости Казахстана

С 2026 года в Казахстане внедрят новую модель медицинского образования, которая позволит выпускникам быстрее начинать работу врачами после окончания вуза, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Минздрав меняет систему подготовки врачей

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о переходе Казахстана на новую модель медицинского образования.

Изменения начнут действовать для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы с 2026 года.

Обучение составит шесть лет в университете + один год интернатуры, - сообщила Акмарал Альназарова.

После этого выпускник получит диплом и сможет:

  • начать работать врачом (не только в поликлинике, но и в стационаре);
  • или продолжить обучение в резидентуре (узкая специализация).

Выпускники смогут работать не только в поликлиниках

После окончания обучения молодые специалисты смогут работать не только в поликлиниках, но и в стационарах.

Появится новый статус – врач-интерн: это уже не студент, а специалист с определённой ответственностью и практическими навыками, - сообщила министр.

В ведомстве подчеркнули, что изменения коснутся только тех, кто поступит в медицинские учебные заведения в 2026 году.

Первый выпуск врачей по новой системе ожидается в 2033 году.

Что изменится для нынешних студентов

Для студентов, поступивших в 2021 году, продолжит действовать прежняя система подготовки.

После завершения интернатуры они смогут работать врачами в поликлиниках либо поступать в резидентуру. Выпуск этой категории студентов запланирован на 2027 год.

Для студентов, поступивших в 2022 году и позже, но до 2026 года, срок обучения составит 6 лет.

При этом уже сейчас увеличен объем практической подготовки, расширена интернатура и увеличено общее количество учебных часов.

После выпуска они также смогут работать на уровне первичной медико-санитарной помощи или продолжить обучение в резидентуре.

В Минздраве ожидают повышения качества подготовки

В министерстве здравоохранения считают, что новая система позволит улучшить качество подготовки врачей за счет увеличения объема базовой и клинической практики.

Среди преимуществ новой модели в ведомстве выделяют:

  • больше практики во время учёбы;
  • лучше подготовленные врачи;
  • возможность быстрее начать работать;
  • гибкость: работа или дальнейшая специализация.

При этом для студентов, которые уже обучаются в медицинских вузах, условия обучения и существующая карьерная траектория останутся без изменений.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь