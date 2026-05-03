18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.05.2026, 12:22

Для востребованных иностранцев в Казахстане появится особая виза

Новости Казахстана 0 1 316

В Казахстане планируют внедрить специальную «Алтын визу», которая упростит въезд, легализацию и работу для иностранных инвесторов и востребованных специалистов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане готовят новую миграционную систему

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о планах по внедрению в Казахстане специальной «Алтын визы» для иностранных специалистов и инвесторов.

По словам Балаевой, перед государством стоит задача создать прозрачную, предсказуемую и комфортную миграционную систему для специалистов, необходимых экономике Казахстана.

Речь идет о создании условий для свободного въезда, профессиональной реализации и полноценной интеграции иностранных кадров в жизнь страны.

Ставка на цифровизацию и принцип «одного окна»

Как отметила заместитель премьер-министра, одним из ключевых направлений станет формирование сервисного государства в миграционной сфере.

Планируется максимально упростить государственные процедуры, сделать их прозрачными и доступными.

На практике это предусматривает расширение принципа «одного окна», цифровизацию базовых процессов и сокращение количества межведомственных согласований.

По словам Аиды Балаевой, оформление статуса, получение разрешения на работу и сопутствующие процедуры должны проходить в рамках единой системы без необходимости обращаться сразу в несколько государственных органов.

Также власти намерены сократить сроки рассмотрения заявлений, оптимизировать административные процедуры и внедрить цифровые инструменты контроля.

Как ожидается, это позволит снизить издержки как для граждан, так и для государства.

Что такое «Алтын виза»

Третьим направлением станет переход к модели управляемого привлечения человеческого капитала.

В этом контексте вводится инструмент – «Алтын визы», который направлен на создание предсказуемых и долгосрочных условий для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Например, иностранный инвестор, реализующий проект в производственной или инфраструктурной сфере, получает стабильные условия пребывания и ведения деятельности. Аналогично специалист в области инженерии, IT или медицины, востребованный на рынке труда, получает упрощённый доступ к легализации и работе, - сказала она.

Власти хотят ускорить признание дипломов и квалификаций

Четвертым направлением реформ станет повышение гибкости рынка труда за счет упрощения признания профессиональных квалификаций.

Как пояснила министр, это особенно важно для дефицитных и высокотехнологичных отраслей экономики.

В ряде случаев сроки подтверждения квалификации планируется сократить с нескольких месяцев до значительно более коротких процедур при сохранении всех требований к качеству и безопасности.

При этом, по словам Балаевой, государство не намерено ослаблять контроль, а наоборот – сделать регулирование более точным, адресным и технологичным.

Сколько иностранцев проживает в Казахстане

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что на начало марта 2026 года в стране постоянно проживают более 240 тысяч иностранцев с видом на жительство.

Из них 97,5 тысячи человек, или 40,4 процента, являются гражданами Россия.

Согласно данным министерства, чаще всего россияне оформляют ВНЖ в Алматы, Астана, а также в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь