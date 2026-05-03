Для востребованных иностранцев в Казахстане появится особая виза

В Казахстане планируют внедрить специальную «Алтын визу», которая упростит въезд, легализацию и работу для иностранных инвесторов и востребованных специалистов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

В Казахстане готовят новую миграционную систему

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о планах по внедрению в Казахстане специальной «Алтын визы» для иностранных специалистов и инвесторов.

По словам Балаевой, перед государством стоит задача создать прозрачную, предсказуемую и комфортную миграционную систему для специалистов, необходимых экономике Казахстана.

Речь идет о создании условий для свободного въезда, профессиональной реализации и полноценной интеграции иностранных кадров в жизнь страны.

Ставка на цифровизацию и принцип «одного окна»

Как отметила заместитель премьер-министра, одним из ключевых направлений станет формирование сервисного государства в миграционной сфере.

Планируется максимально упростить государственные процедуры, сделать их прозрачными и доступными.

На практике это предусматривает расширение принципа «одного окна», цифровизацию базовых процессов и сокращение количества межведомственных согласований.

По словам Аиды Балаевой, оформление статуса, получение разрешения на работу и сопутствующие процедуры должны проходить в рамках единой системы без необходимости обращаться сразу в несколько государственных органов.

Также власти намерены сократить сроки рассмотрения заявлений, оптимизировать административные процедуры и внедрить цифровые инструменты контроля.

Как ожидается, это позволит снизить издержки как для граждан, так и для государства.

Что такое «Алтын виза»

Третьим направлением станет переход к модели управляемого привлечения человеческого капитала.

В этом контексте вводится инструмент – «Алтын визы», который направлен на создание предсказуемых и долгосрочных условий для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Например, иностранный инвестор, реализующий проект в производственной или инфраструктурной сфере, получает стабильные условия пребывания и ведения деятельности. Аналогично специалист в области инженерии, IT или медицины, востребованный на рынке труда, получает упрощённый доступ к легализации и работе, - сказала она.

Власти хотят ускорить признание дипломов и квалификаций

Четвертым направлением реформ станет повышение гибкости рынка труда за счет упрощения признания профессиональных квалификаций.

Как пояснила министр, это особенно важно для дефицитных и высокотехнологичных отраслей экономики.

В ряде случаев сроки подтверждения квалификации планируется сократить с нескольких месяцев до значительно более коротких процедур при сохранении всех требований к качеству и безопасности.

При этом, по словам Балаевой, государство не намерено ослаблять контроль, а наоборот – сделать регулирование более точным, адресным и технологичным.

Сколько иностранцев проживает в Казахстане

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что на начало марта 2026 года в стране постоянно проживают более 240 тысяч иностранцев с видом на жительство.

Из них 97,5 тысячи человек, или 40,4 процента, являются гражданами Россия.

Согласно данным министерства, чаще всего россияне оформляют ВНЖ в Алматы, Астана, а также в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.