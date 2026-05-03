В Казахстане обновили требования к аэропортам для международных рейсов: что изменится с 10 мая

В Казахстане пересмотрели правила работы аэропортов, обслуживающих международные рейсы, уточнив требования к инфраструктуре, контролю и оснащению воздушных гаваней, которые начнут действовать с 10 мая, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

В Казахстане обновлены правила открытия и функционирования аэропортов, которые принимают и обслуживают международные рейсы. Соответствующие изменения внесены в действующие с 2011 года нормы. Документ вступит в силу 10 мая этого года.

Что считается международным аэропортом

В обновлённых правилах официально закреплено определение «международный аэропорт». Под ним понимается воздушная гавань, где организованы таможенный, пограничный и санитарно-карантинный контроль.

Таким образом, статус международного аэропорта теперь напрямую связан с наличием полноценной системы государственного контроля на территории объекта.

Основные требования к аэропортам

Документ уточняет условия, при которых аэропорты могут быть допущены к обслуживанию международных рейсов. В их числе:

наличие действующего сертификата годности аэродрома и подготовленного персонала для обслуживания иностранных авиакомпаний;

аэровокзал, оснащённый системой двойного коридора («красный» и «зелёный») для прохождения таможенного контроля;

отдельные зоны для вылета и прилёта, а также помещения для оформления деклараций;

не менее двух досмотровых стоек и кабин паспортного контроля;

технические средства для выявления запрещённых предметов и веществ.

Дополнительные требования для крупных хабов

Для крупных авиационных узлов установлены расширенные требования. В частности, они должны предусматривать:

помещения для транзитных пассажиров;

склады для багажа и грузов;

изоляторы для депортированных и задержанных лиц;

рабочие кабинеты для сотрудников пограничных, таможенных и других контрольных служб.

Взаимодействие служб и санитарный контроль

Отдельным блоком в документе прописаны нормы взаимодействия всех служб, работающих на территории аэропорта. Также установлены требования к наличию транспорта для перевозки пассажиров и созданию условий для санитарного контроля.

Обновлённые правила направлены на унификацию требований и повышение уровня безопасности и организации международных авиаперевозок в Казахстане.