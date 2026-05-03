После скандалов и нарушений: в Казахстане ужесточили правила для детских лагерей

С 1 апреля 2026 года все детские лагеря Казахстана обязаны получать государственную лицензию – новые правила направлены на усиление контроля за безопасностью, условиями проживания и качеством отдыха детей, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Казахстане с 1 апреля 2026 года официально введено лицензирование деятельности детских лагерей. Новая система распространяется на все организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, независимо от формы собственности – как государственные, так и частные.
По данным министерства просвещения РК, в ведомстве пояснили, что лицензирование вводится для повышения безопасности, качества и прозрачности работы детских оздоровительных центров.
Согласно новым правилам, лицензия на деятельность лагеря выдается сроком на пять лет. В минпросвещения считают, что такой подход позволит снизить административную нагрузку на организации и обеспечить стабильность их работы.
При этом требования к лагерям будут действовать на постоянной основе. Учреждения обязаны соблюдать установленные нормы на протяжении всего периода своей деятельности.
Лицензирование позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей, а также обеспечить системный контроль за их соблюдением, - отмечается в сообщении управления департамента воспитательной работы и дополнительного образования при ведомстве.
Какие требования предъявят к лагерям
В рамках новой системы предусмотрен перечень обязательных условий, касающихся безопасности, инфраструктуры и организации пребывания детей.
В частности, лагеря должны иметь:
Для круглогодичных и сезонных лагерей будут действовать отдельные требования. Они касаются сроков аренды объектов, кадрового состава и материально-технической базы.
Контроль за соблюдением лицензионных требований планируется проводить в рамках государственной аттестации, внеплановых проверок и мониторинга соответствия квалификационным требованиям.
Кроме того, новая система предусматривает использование цифровых инструментов учета и интеграцию с национальными базами данных.
В минпросвещения пояснили, что решение о лицензировании стало ответом на ранее выявленные нарушения в работе отдельных лагерей.
Так, в 2024 году в Алматинской области четыре детских лагеря работали без санитарно-эпидемиологических заключений. В трех случаях детей оперативно вывезли, однако в одном лагере отдых продолжили около 700 детей.
Также из перечня сезонных оздоровительных центров исключили 10 объектов, которые не получили разрешения санитарно-эпидемиологической службы. Из них пять находились в Алматинской области, три – в Акмолинской, еще по одному – в Алматы и Туркестанской области.
Вместе с тем в профильном ведомстве сообщили, что в 2025 году подобных нарушений зафиксировано не было.
Ожидается, что введение лицензирования позволит минимизировать риски и обеспечить единые стандарты безопасности и качества детского отдыха по всей стране.
