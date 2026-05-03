Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
03.05.2026, 15:08

После скандалов и нарушений: в Казахстане ужесточили правила для детских лагерей

Новости Казахстана 0 1 808

С 1 апреля 2026 года все детские лагеря Казахстана обязаны получать государственную лицензию – новые правила направлены на усиление контроля за безопасностью, условиями проживания и качеством отдыха детей, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане с 1 апреля 2026 года официально введено лицензирование деятельности детских лагерей. Новая система распространяется на все организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, независимо от формы собственности – как государственные, так и частные.

 

По данным министерства просвещения РК, в ведомстве пояснили, что лицензирование вводится для повышения безопасности, качества и прозрачности работы детских оздоровительных центров.

Лицензии будут выдавать на пять лет

Согласно новым правилам, лицензия на деятельность лагеря выдается сроком на пять лет. В минпросвещения считают, что такой подход позволит снизить административную нагрузку на организации и обеспечить стабильность их работы.

При этом требования к лагерям будут действовать на постоянной основе. Учреждения обязаны соблюдать установленные нормы на протяжении всего периода своей деятельности.

Лицензирование позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей, а также обеспечить системный контроль за их соблюдением, - отмечается в сообщении управления департамента воспитательной работы и дополнительного образования при ведомстве. 

Какие требования предъявят к лагерям

В рамках новой системы предусмотрен перечень обязательных условий, касающихся безопасности, инфраструктуры и организации пребывания детей.

В частности, лагеря должны иметь:

  • медицинский пункт и лицензию на медицинскую деятельность либо договор с медорганизацией;
  • системы безопасности, включая видеонаблюдение, охрану, тревожную кнопку и пропускной режим;
  • утвержденные образовательные и оздоровительные программы;
  • организованное питание и соблюдение санитарных норм;
  • соответствующие условия проживания, санитарные узлы и питьевой режим;
  • безопасную транспортировку детей и необходимую инфраструктуру.

Для сезонных и круглогодичных лагерей установят отдельные критерии

Для круглогодичных и сезонных лагерей будут действовать отдельные требования. Они касаются сроков аренды объектов, кадрового состава и материально-технической базы.

Контроль за соблюдением лицензионных требований планируется проводить в рамках государственной аттестации, внеплановых проверок и мониторинга соответствия квалификационным требованиям.

Кроме того, новая система предусматривает использование цифровых инструментов учета и интеграцию с национальными базами данных.

Почему решили ввести лицензирование

В минпросвещения пояснили, что решение о лицензировании стало ответом на ранее выявленные нарушения в работе отдельных лагерей.

Так, в 2024 году в Алматинской области четыре детских лагеря работали без санитарно-эпидемиологических заключений. В трех случаях детей оперативно вывезли, однако в одном лагере отдых продолжили около 700 детей.

Также из перечня сезонных оздоровительных центров исключили 10 объектов, которые не получили разрешения санитарно-эпидемиологической службы. Из них пять находились в Алматинской области, три – в Акмолинской, еще по одному – в Алматы и Туркестанской области.

Вместе с тем в профильном ведомстве сообщили, что в 2025 году подобных нарушений зафиксировано не было.

Ожидается, что введение лицензирования позволит минимизировать риски и обеспечить единые стандарты безопасности и качества детского отдыха по всей стране.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь