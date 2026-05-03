Подозревал, что ребёнок не его: казахстанца судят по делу о гибели дочери

В Павлодарской области 26-летнего мужчину обвиняют в истязании и убийстве трёхлетней дочери – по версии следствия, причиной трагедии стали сомнения в его отцовстве, передает Lada.kz со ссылкой на телеканал «Ирбис» .

По данным суда, в семье воспитывались двое детей – дочь и младший сын, родившийся в мае 2025 года. Следствие полагает, что с января по сентябрь мужчина систематически применял насилие в отношении девочки. В материалах дела указано, что ребёнка избивали, а также привязывали к кровати на ночь.

Как следует из версии обвинения, в день трагедии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи считают, что он забрал дочь к себе, после чего нанёс ей несколько ударов.

… Будучи в состоянии алкогольного опьянения и раздраженным по поводу его сомнений в отцовстве и неконтролируемого активного поведения малолетней, желая смерти малолетней на почве агрессии и ссоры с супругой, где ребенок стал жертвой мести, умышленно схватив дочь за тело, приподняв над собой, кинул на бетонный пол предбанника, - зачитала обвинительный акт Елена Корнева, помощник прокурора Павлодарской области.

После произошедшего отец доставил ребёнка в районную больницу. Однако спасти девочку медикам не удалось. Врачи диагностировали у неё разрыв печени и внутреннее кровоизлияние.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Истязание» и «Убийство». В случае признания виновным ему грозит пожизненное лишение свободы.

Свою вину подсудимый не признаёт.