Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.05.2026, 18:26

В Павлодаре водитель автобуса лишился работы после объезда ямы

Новости Казахстана 0 1 054

В Павлодаре водителя пассажирского автобуса лишили прав на полгода после того, как он объехал аварийный колодец через сплошную линию – мужчина намерен обжаловать решение суда, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Аварийный колодец стал причиной спора

Житель Павлодара Павел Бабайлов, много лет работавший водителем автобуса, остался без работы после лишения водительских прав. Причиной стало нарушение ПДД, зафиксированное в середине апреля на улице Айманова.

По словам мужчины, он был вынужден пересечь сплошную линию разметки, чтобы объехать поврежденный колодец, который, как утверждают местные жители и водители, находится в аварийном состоянии уже около полугода.

Павел Бабайлов рассказал, что во время движения ограждение возле колодца было смещено к правой стороне дороги, и безопасно проехать на автобусе было практически невозможно.

Когда я ехал, ограждение было ближе смещено к правой стороне дороги, то есть если бы я там проехал, я зацепил бы бордюр, и ограждение, и колодец. Там знак стоял, но именно в тот момент он упал из-за ветра. Он постоянно падает. В тот момент я решил совершить объезд по левой стороне через сплошную линию, - пояснил водитель.

После оформления административного протокола, по словам мужчины, его коллеги начали обращаться в акимат, а проблемный участок дороги вскоре засыпали.

Водители жаловались на повреждения автобусов

Бабайлов отметил, что из-за этого участка дороги ранее уже возникали проблемы: автобусы повреждали шины и царапали кузов.

При этом мужчина признал, что именно ему не повезло попасть в поле зрения полиции во время объезда препятствия.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Что заявили в полиции

Материалы дела были переданы в суд. Инспектор полиции на заседании сообщил, что действовал в рамках закона.

По его словам, водитель общественного транспорта допустил выезд на встречную полосу, перевозя пассажиров, что является серьезным нарушением.

Я в данной ситуации увидел нарушение. Я пресек, составил административный протокол, направил в суд на рассмотрение. Так как не легковая, не маленькая машина, тем более пассажиров везет. Когда остановили, он был немного возбужденный, - ответил на заседании в суде инспектор полиции.

 

В суде изучили видеозаписи и провели замеры

Во время разбирательства стороны представили видеозаписи. Полицейский продемонстрировал запись, на которой, по его мнению, участок дороги позволял проехать без нарушения.

В свою очередь водитель предоставил видео с регистратора автобуса, где был зафиксирован момент объезда препятствия.

Позже суд направил инспектора и водителя на проведение замеров. Выяснилось, что расстояние от бордюра до колодца составляло 2 метра 60 сантиметров, тогда как ширина автобуса – 2 метра 55 сантиметров.

Кроме того, дорожный знак был прикреплен к дивану и во время замеров указывал на объезд препятствия слева – то есть через сплошную линию.

Суд лишил водителя прав

Несмотря на представленные материалы, суд пришел к выводу, что вина водителя доказана, и лишил его водительских прав на шесть месяцев.

Судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Павлодара отметил, что, по данным представителей «Водоканала», 22 марта на участке был установлен знак «Объезд справа».

Также было указано, что в день происшествия дорожных знаков, разрешающих объезд слева, на дороге не имелось – они находились в лежачем и нечитаемом состоянии.

В решении суда говорится, что водитель, управляя общественным транспортом как источником повышенной опасности, должен был принять меры к снижению скорости и попытаться устранить препятствие, в том числе отодвинуть дорожный знак.

Водитель готовит апелляцию

После решения суда Павел Бабайлов остался без водительских прав и, соответственно, без работы. Мужчина сообщил, что намерен подать заявление на увольнение и уже готовит апелляционную жалобу, чтобы обжаловать постановление суда.

