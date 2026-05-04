Казахстан переходит на биометрию: почему граждане боятся платить «своим лицом»

Биометрические платежи — от распознавания лица до сканирования ладони — быстро становятся нормой в Казахстане. Но вместе с удобством растут и вопросы: насколько безопасны такие данные и можно ли ими управлять, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Как биометрия меняет платежи в Казахстане

Безналичные расчеты в стране продолжают активно расти, а банки внедряют новые способы оплаты — без карт и даже без телефона. Сегодня достаточно взгляда в камеру или сканирования ладони, чтобы подтвердить платеж.

Такие технологии решают сразу несколько задач:

ускоряют процесс оплаты;

снижают зависимость от физических носителей (карты, смартфона);

упрощают доступ к банковским услугам.

Однако чем шире внедрение, тем острее становится вопрос безопасности персональной информации.

Как государство регулирует биометрические данные

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК пояснили, что биометрия уже широко применяется:

в банковском секторе — при открытии счетов, оплате и входе в приложения;

в государственных услугах — через Единую систему биометрической аутентификации.

Согласно законодательству:

биометрические данные относятся к персональным;

их сбор и обработка регулируются законом «О персональных данных и их защите»;

данные хранятся на территории Казахстана.

Ответственность за безопасность несут организации, которые используют эти данные.

В случае утечек или кибератак компании обязаны:

оперативно устранить угрозу;

восстановить работу систем;

усилить защиту.

За нарушения предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Можно ли контролировать свои данные

Казахстанцы имеют право управлять доступом к своей информации. Через портал eGov можно:

проверить, какие организации используют данные;

отозвать ранее выданные разрешения.

Однако есть ограничения — в ряде случаев данные обязаны храниться по закону, и их удаление может быть отложено.

Насколько безопасны биометрические системы

Эксперт по кибербезопасности Гаухар Жахметова оценивает текущий уровень защиты как средний.

Сегодня применяются:

криптографическое шифрование;

дополнительные методы защиты (PIN-коды, одноразовые пароли);

регулярные проверки систем.

Тем не менее, риски полностью не устранены. В последние годы в Казахстане фиксировались утечки данных, включая случаи в 2025 году.

Главная проблема — биометрические данные невозможно «сменить», в отличие от пароля.

Почему утечка биометрии опаснее пароля

Если злоумышленники получают доступ к биометрическим данным, последствия могут быть серьезнее:

невозможно изменить лицо или отпечаток пальца;

возможны мошеннические кредиты;

риск использования личности в преступных схемах;

вероятность шантажа.

Дополнительную угрозу представляет передача данных за пределы страны.

Уязвимости: технологии и люди

Эксперты выделяют два ключевых источника угроз:

1. Технические риски

подделка биометрии (например, изображения лица);

обход слабых систем защиты;

недостаточная сертификация технологий.

2. Человеческий фактор

ошибки сотрудников;

слабые пароли;

низкая осведомленность пользователей.

По оценкам, около 47% граждан не знают о подобных рисках. Многие утечки, включая случаи в медорганизациях, связаны именно с человеческим фактором.

Какие меры могут повысить безопасность

Специалисты предлагают комплексный подход:

обязательная сертификация биометрических систем;

многоуровневая защита (биометрия + код);

ограничение доступа к данным;

обучение сотрудников;

усиление ответственности за утечки.

Можно ли отказаться от биометрии

Полный отказ на практике затруднен.

Причины:

биометрия используется в госуслугах;

обязательна при оформлении документов (например, отпечатки пальцев);

активно применяется в банковских сервисах.

При этом:

некоторые методы (например, распознавание лица) могут быть добровольными;

гражданин вправе отозвать согласие на обработку данных.

Однако последствия возможны — ограничение доступа к дистанционным услугам, особенно банковским.

Что говорит закон: позиция юристов

Юрист Багдат Амандосулы отмечает:

гражданин имеет право требовать удаления данных;

но в ряде случаев закон обязывает их хранить.

Это означает, что право на отказ существует, но не является абсолютным.

Мировой опыт: технологии без гарантии

Практика других стран показывает, что риски реальны:

в США системы распознавания лиц ошибочно идентифицировали людей;

в Индии происходили утечки данных миллионов пользователей системы Aadhaar;

в Канаде фиксировался сбор биометрии без согласия (например, в автоматах продаж).

Это подчеркивает: даже развитые технологии не исключают ошибок и злоупотреблений.

Итог: удобство против безопасности

Биометрия делает платежи и услуги быстрее и проще, но одновременно:

повышает интерес хакеров;

создает новые риски утечек;

ставит вопрос о контроле над личными данными.

Ключевая задача — найти баланс между технологическим удобством и реальной защитой информации.