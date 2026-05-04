Температура воды в Каспийском море
04.05.2026, 06:38

Казахстан переходит на биометрию: почему граждане боятся платить «своим лицом»

Новости Казахстана

Биометрические платежи — от распознавания лица до сканирования ладони — быстро становятся нормой в Казахстане. Но вместе с удобством растут и вопросы: насколько безопасны такие данные и можно ли ими управлять, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото: istockphoto.com
Как биометрия меняет платежи в Казахстане

Безналичные расчеты в стране продолжают активно расти, а банки внедряют новые способы оплаты — без карт и даже без телефона. Сегодня достаточно взгляда в камеру или сканирования ладони, чтобы подтвердить платеж.

Такие технологии решают сразу несколько задач:

  • ускоряют процесс оплаты;
  • снижают зависимость от физических носителей (карты, смартфона);
  • упрощают доступ к банковским услугам.

Однако чем шире внедрение, тем острее становится вопрос безопасности персональной информации.

Как государство регулирует биометрические данные

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК пояснили, что биометрия уже широко применяется:

  • в банковском секторе — при открытии счетов, оплате и входе в приложения;
  • в государственных услугах — через Единую систему биометрической аутентификации.

Согласно законодательству:

  • биометрические данные относятся к персональным;
  • их сбор и обработка регулируются законом «О персональных данных и их защите»;
  • данные хранятся на территории Казахстана.

Ответственность за безопасность несут организации, которые используют эти данные.

В случае утечек или кибератак компании обязаны:

  • оперативно устранить угрозу;
  • восстановить работу систем;
  • усилить защиту.

За нарушения предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Можно ли контролировать свои данные

Казахстанцы имеют право управлять доступом к своей информации. Через портал eGov можно:

  • проверить, какие организации используют данные;
  • отозвать ранее выданные разрешения.

Однако есть ограничения — в ряде случаев данные обязаны храниться по закону, и их удаление может быть отложено.

Насколько безопасны биометрические системы

Эксперт по кибербезопасности Гаухар Жахметова оценивает текущий уровень защиты как средний.

Сегодня применяются:

  • криптографическое шифрование;
  • дополнительные методы защиты (PIN-коды, одноразовые пароли);
  • регулярные проверки систем.

Тем не менее, риски полностью не устранены. В последние годы в Казахстане фиксировались утечки данных, включая случаи в 2025 году.

Главная проблема — биометрические данные невозможно «сменить», в отличие от пароля.

Почему утечка биометрии опаснее пароля

Если злоумышленники получают доступ к биометрическим данным, последствия могут быть серьезнее:

  • невозможно изменить лицо или отпечаток пальца;
  • возможны мошеннические кредиты;
  • риск использования личности в преступных схемах;
  • вероятность шантажа.

Дополнительную угрозу представляет передача данных за пределы страны.

Уязвимости: технологии и люди

Эксперты выделяют два ключевых источника угроз:

1. Технические риски

  • подделка биометрии (например, изображения лица);
  • обход слабых систем защиты;
  • недостаточная сертификация технологий.

2. Человеческий фактор

  • ошибки сотрудников;
  • слабые пароли;
  • низкая осведомленность пользователей.

По оценкам, около 47% граждан не знают о подобных рисках. Многие утечки, включая случаи в медорганизациях, связаны именно с человеческим фактором.

Какие меры могут повысить безопасность

Специалисты предлагают комплексный подход:

  • обязательная сертификация биометрических систем;
  • многоуровневая защита (биометрия + код);
  • ограничение доступа к данным;
  • обучение сотрудников;
  • усиление ответственности за утечки.

Можно ли отказаться от биометрии

Полный отказ на практике затруднен.

Причины:

  • биометрия используется в госуслугах;
  • обязательна при оформлении документов (например, отпечатки пальцев);
  • активно применяется в банковских сервисах.

При этом:

  • некоторые методы (например, распознавание лица) могут быть добровольными;
  • гражданин вправе отозвать согласие на обработку данных.

Однако последствия возможны — ограничение доступа к дистанционным услугам, особенно банковским.

Что говорит закон: позиция юристов

Юрист Багдат Амандосулы отмечает:

  • гражданин имеет право требовать удаления данных;
  • но в ряде случаев закон обязывает их хранить.

Это означает, что право на отказ существует, но не является абсолютным.

Мировой опыт: технологии без гарантии

Практика других стран показывает, что риски реальны:

  • в США системы распознавания лиц ошибочно идентифицировали людей;
  • в Индии происходили утечки данных миллионов пользователей системы Aadhaar;
  • в Канаде фиксировался сбор биометрии без согласия (например, в автоматах продаж).

Это подчеркивает: даже развитые технологии не исключают ошибок и злоупотреблений.

Итог: удобство против безопасности

Биометрия делает платежи и услуги быстрее и проще, но одновременно:

  • повышает интерес хакеров;
  • создает новые риски утечек;
  • ставит вопрос о контроле над личными данными.

Ключевая задача — найти баланс между технологическим удобством и реальной защитой информации.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь