ИИН в медицинских чеках: кого это коснется и нужно ли казахстанцам вводить данные в аптеках

В Казахстане планируют обязать указывать ИИН пациента в чеках при оплате отдельных медицинских услуг за счёт госпрограмм. В Комитете госдоходов разъяснили, кого затронут изменения и как будет защищаться персональная информация, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Что именно меняется в системе чеков ККМ

В Казахстане обсуждается введение обязательного указания индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента в чеках контрольно-кассовых машин при оплате медицинских услуг.

Сейчас эта функция уже существует, но применяется по желанию пациента. Новый подход предполагает сделать её обязательной в ряде случаев.

Речь идёт исключительно о медицинских услугах, которые оплачиваются в рамках:

гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);

системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Зачем вводят обязательный ИИН в чеках

В Комитете государственных доходов пояснили, что нововведение связано с усилением контроля за расходованием средств фонда медицинского страхования.

Указание ИИН позволит:

отслеживать фактическое получение медуслуг пациентами;

проверять обоснованность оказанной помощи;

контролировать расходы медорганизаций;

снижать риски нецелевого использования бюджетных средств.

По мнению разработчиков, это также поможет повысить прозрачность финансовых операций в системе здравоохранения.

Как будут использоваться данные пациентов

Сведения из чеков ККМ планируется передавать в информационные системы:

Министерства здравоохранения;

Фонда социального медицинского страхования.

Эти данные будут использоваться для анализа эффективности расходования средств и сопоставления оказанных услуг с реальными пациентами.

Нужно ли будет ИИН для покупки лекарств

После публикации проекта у граждан возникли опасения, что без ИИН невозможно будет приобрести лекарства в аптеках.

В Комитете госдоходов отдельно уточнили:

это требование не распространяется на покупку медикаментов в аптечной сети.

То есть обычные покупки лекарств изменений не затронут.

Будет ли ответственность за отсутствие ИИН

В ведомстве также подчеркнули, что:

административная ответственность за отсутствие ИИН в чеке вводиться не планируется;

система не направлена на наказание пациентов или медицинских организаций.

Как будет защищаться персональная информация

Отдельное внимание уделено вопросам конфиденциальности.

В КГД сообщили, что при обработке ИИН будут соблюдаться нормы:

Налогового кодекса;

закона «О персональных данных и их защите»;

требований налоговой тайны.

Медицинские организации и аптеки, использующие ККМ, обязаны обеспечивать защиту персональных данных пациентов.

Дополнительные цифровые изменения в медицине

Также рассматривается внедрение системы, при которой пациент сможет подтверждать получение медицинской услуги через мобильное приложение.

Это должно усилить контроль качества и прозрачность оказания услуг в рамках госфинансирования.