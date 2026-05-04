ИИН в медицинских чеках: кого это коснется и нужно ли казахстанцам вводить данные в аптеках

В Казахстане планируют обязать указывать ИИН пациента в чеках при оплате отдельных медицинских услуг за счёт госпрограмм. В Комитете госдоходов разъяснили, кого затронут изменения и как будет защищаться персональная информация, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.
В Казахстане обсуждается введение обязательного указания индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента в чеках контрольно-кассовых машин при оплате медицинских услуг.
Сейчас эта функция уже существует, но применяется по желанию пациента. Новый подход предполагает сделать её обязательной в ряде случаев.
Речь идёт исключительно о медицинских услугах, которые оплачиваются в рамках:
В Комитете государственных доходов пояснили, что нововведение связано с усилением контроля за расходованием средств фонда медицинского страхования.
Указание ИИН позволит:
По мнению разработчиков, это также поможет повысить прозрачность финансовых операций в системе здравоохранения.
Сведения из чеков ККМ планируется передавать в информационные системы:
Эти данные будут использоваться для анализа эффективности расходования средств и сопоставления оказанных услуг с реальными пациентами.
После публикации проекта у граждан возникли опасения, что без ИИН невозможно будет приобрести лекарства в аптеках.
В Комитете госдоходов отдельно уточнили:
это требование не распространяется на покупку медикаментов в аптечной сети.
То есть обычные покупки лекарств изменений не затронут.
В ведомстве также подчеркнули, что:
Отдельное внимание уделено вопросам конфиденциальности.
В КГД сообщили, что при обработке ИИН будут соблюдаться нормы:
Медицинские организации и аптеки, использующие ККМ, обязаны обеспечивать защиту персональных данных пациентов.
Также рассматривается внедрение системы, при которой пациент сможет подтверждать получение медицинской услуги через мобильное приложение.
Это должно усилить контроль качества и прозрачность оказания услуг в рамках госфинансирования.
