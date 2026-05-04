Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
04.05.2026, 07:29

ИИН в медицинских чеках: кого это коснется и нужно ли казахстанцам вводить данные в аптеках

Новости Казахстана

В Казахстане планируют обязать указывать ИИН пациента в чеках при оплате отдельных медицинских услуг за счёт госпрограмм. В Комитете госдоходов разъяснили, кого затронут изменения и как будет защищаться персональная информация, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: dreport.cz
Что именно меняется в системе чеков ККМ

В Казахстане обсуждается введение обязательного указания индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента в чеках контрольно-кассовых машин при оплате медицинских услуг.

Сейчас эта функция уже существует, но применяется по желанию пациента. Новый подход предполагает сделать её обязательной в ряде случаев.

Речь идёт исключительно о медицинских услугах, которые оплачиваются в рамках:

  • гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);
  • системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Зачем вводят обязательный ИИН в чеках

В Комитете государственных доходов пояснили, что нововведение связано с усилением контроля за расходованием средств фонда медицинского страхования.

Указание ИИН позволит:

  • отслеживать фактическое получение медуслуг пациентами;
  • проверять обоснованность оказанной помощи;
  • контролировать расходы медорганизаций;
  • снижать риски нецелевого использования бюджетных средств.

По мнению разработчиков, это также поможет повысить прозрачность финансовых операций в системе здравоохранения.

Как будут использоваться данные пациентов

Сведения из чеков ККМ планируется передавать в информационные системы:

  • Министерства здравоохранения;
  • Фонда социального медицинского страхования.

Эти данные будут использоваться для анализа эффективности расходования средств и сопоставления оказанных услуг с реальными пациентами.

Нужно ли будет ИИН для покупки лекарств

После публикации проекта у граждан возникли опасения, что без ИИН невозможно будет приобрести лекарства в аптеках.

В Комитете госдоходов отдельно уточнили:
это требование не распространяется на покупку медикаментов в аптечной сети.

То есть обычные покупки лекарств изменений не затронут.

Будет ли ответственность за отсутствие ИИН

В ведомстве также подчеркнули, что:

  • административная ответственность за отсутствие ИИН в чеке вводиться не планируется;
  • система не направлена на наказание пациентов или медицинских организаций.

Как будет защищаться персональная информация

Отдельное внимание уделено вопросам конфиденциальности.

В КГД сообщили, что при обработке ИИН будут соблюдаться нормы:

  • Налогового кодекса;
  • закона «О персональных данных и их защите»;
  • требований налоговой тайны.

Медицинские организации и аптеки, использующие ККМ, обязаны обеспечивать защиту персональных данных пациентов.

Дополнительные цифровые изменения в медицине

Также рассматривается внедрение системы, при которой пациент сможет подтверждать получение медицинской услуги через мобильное приложение.

Это должно усилить контроль качества и прозрачность оказания услуг в рамках госфинансирования.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь