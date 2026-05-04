18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.05.2026, 08:49

Кто в Казахстане может официально жить на даче: правила прописки, требования и штрафы

Новости Казахстана 0 1 130

Дачные дома в Казахстане стоят заметно дешевле квартир и частных домов, однако возможность жить в них круглый год и оформить регистрацию зависит от юридического статуса недвижимости и ряда обязательных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Дача как альтернатива жилью: почему интерес растёт

Покупка квартиры или полноценного частного дома остаётся для многих казахстанцев серьёзной финансовой нагрузкой. На этом фоне дачные участки всё чаще рассматриваются как более доступный вариант недвижимости.

Однако дача по определению предназначена для сезонного проживания, отдыха и ведения садоводства. Чтобы использовать её как постоянное жильё, необходимо соблюсти ряд требований, включая оформление регистрации по месту жительства.

При этом отсутствие «прописки» может повлечь административную ответственность — штраф составляет 5 МРП, что в 2026 году эквивалентно 21 625 тенге.

Какие дачи подходят для постоянного проживания

По действующим правилам в Казахстане регистрация по месту жительства возможна и в дачных кооперативах или садоводческих товариществах. Но ключевую роль играет статус самого строения.

Чтобы оформить прописку, дачный дом должен соответствовать нескольким обязательным условиям:

  • объект недвижимости должен быть признан жилым строением;
  • у дома должен быть технический паспорт;
  • оформлено право собственности;
  • присвоен официальный почтовый адрес.

Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, регистрация становится невозможной.

Как отмечают в профильных источниках, если в техпаспорте дом числится как нежилой или временный объект, прописаться в нём нельзя, даже если он фактически пригоден для проживания.

Как оформить прописку на даче

Если дачный дом соответствует всем требованиям, казахстанцы могут зарегистрироваться по месту жительства дистанционно — без посещения ЦОНа.

Доступны несколько способов оформления:

Через eGov.kz

  • требуется электронная цифровая подпись (ЭЦП);
  • выбирается услуга «Регистрация по месту жительства»;
  • указываются адрес, тип регистрации (временная или постоянная), а также ИИН собственника (если жильё не принадлежит заявителю).

Через eGov Mobile

  • раздел «Гражданство и миграция»;
  • услуга «Регистрация по месту жительства»;
  • заполнение онлайн-формы.

Через банковские приложения

Некоторые банки второго уровня предоставляют госуслуги в своих мобильных приложениях. В соответствующем разделе выбирается услуга регистрации и заполняются необходимые данные.

Итог: дача — жильё или только сезонный вариант

Несмотря на привлекательную цену, дача не всегда может заменить полноценное жильё. Возможность проживания и регистрации напрямую зависит от юридического статуса дома и правильного оформления документов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь