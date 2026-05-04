Кто в Казахстане может официально жить на даче: правила прописки, требования и штрафы

Дачные дома в Казахстане стоят заметно дешевле квартир и частных домов, однако возможность жить в них круглый год и оформить регистрацию зависит от юридического статуса недвижимости и ряда обязательных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Дача как альтернатива жилью: почему интерес растёт

Покупка квартиры или полноценного частного дома остаётся для многих казахстанцев серьёзной финансовой нагрузкой. На этом фоне дачные участки всё чаще рассматриваются как более доступный вариант недвижимости.

Однако дача по определению предназначена для сезонного проживания, отдыха и ведения садоводства. Чтобы использовать её как постоянное жильё, необходимо соблюсти ряд требований, включая оформление регистрации по месту жительства.

При этом отсутствие «прописки» может повлечь административную ответственность — штраф составляет 5 МРП, что в 2026 году эквивалентно 21 625 тенге.

Какие дачи подходят для постоянного проживания

По действующим правилам в Казахстане регистрация по месту жительства возможна и в дачных кооперативах или садоводческих товариществах. Но ключевую роль играет статус самого строения.

Чтобы оформить прописку, дачный дом должен соответствовать нескольким обязательным условиям:

объект недвижимости должен быть признан жилым строением;

у дома должен быть технический паспорт;

оформлено право собственности;

присвоен официальный почтовый адрес.

Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, регистрация становится невозможной.

Как отмечают в профильных источниках, если в техпаспорте дом числится как нежилой или временный объект, прописаться в нём нельзя, даже если он фактически пригоден для проживания.

Как оформить прописку на даче

Если дачный дом соответствует всем требованиям, казахстанцы могут зарегистрироваться по месту жительства дистанционно — без посещения ЦОНа.

Доступны несколько способов оформления:

Через eGov.kz

требуется электронная цифровая подпись (ЭЦП);

выбирается услуга «Регистрация по месту жительства»;

указываются адрес, тип регистрации (временная или постоянная), а также ИИН собственника (если жильё не принадлежит заявителю).

Через eGov Mobile

раздел «Гражданство и миграция»;

услуга «Регистрация по месту жительства»;

заполнение онлайн-формы.

Через банковские приложения

Некоторые банки второго уровня предоставляют госуслуги в своих мобильных приложениях. В соответствующем разделе выбирается услуга регистрации и заполняются необходимые данные.

Итог: дача — жильё или только сезонный вариант

Несмотря на привлекательную цену, дача не всегда может заменить полноценное жильё. Возможность проживания и регистрации напрямую зависит от юридического статуса дома и правильного оформления документов.