В Казахстане утвердили размер выплат к праздникам: сколько будут получать граждане

В Казахстане установлен единый минимальный размер единовременных выплат к праздникам — теперь они не могут быть ниже 2,5 МРП, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Единый минимальный стандарт по всей стране

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подвело промежуточные итоги работы по обновлению системы социальной помощи, предоставляемой отдельным категориям граждан на уровне местных исполнительных органов.

Обсуждение состоялось на аппаратном совещании под председательством главы ведомства Аскарбека Ертаева. Ключевым результатом стало введение минимального порога для единовременных выплат, приуроченных к праздничным и памятным датам.

Ранее размеры и виды такой помощи существенно различались от региона к региону, поскольку зависели от возможностей местных бюджетов. Теперь же установлен единый нижний предел:

не менее 2,5 месячного расчетного показателя (МРП)

в 2026 году это составляет 10 812,5 тенге

Таким образом, даже в регионах с ограниченными финансовыми ресурсами выплаты не смогут опускаться ниже установленного уровня.

Привязка помощи к прожиточному минимуму

Еще одним важным изменением стала новая система расчета социальной помощи для граждан с низкими доходами.

Теперь она напрямую зависит от прожиточного минимума (ПМ), который ежегодно утверждается законом о республиканском бюджете. Это означает:

при увеличении ПМ автоматически растет и размер помощи

выплаты становятся более гибкими и адаптированными к экономической ситуации

усиливается социальная защита наиболее уязвимых категорий населения

Фактически внедряется механизм автоматической индексации без необходимости дополнительных решений на местном уровне.

Цифровизация социальной помощи

Власти также делают ставку на прозрачность и удобство получения выплат. Для этого:

виды и размеры помощи переводятся в цифровой формат

условия предоставления унифицируются

данные интегрируются в информационную систему «Е-Собес»

Это позволит:

сократить бюрократические процедуры

повысить контроль за назначением выплат

исключить возможные ошибки и несоответствия

Решения маслихатов почти завершены

По информации директора департамента социальной помощи МТСЗН Айнур Абдырахмановой, процесс внесения изменений в решения маслихатов близок к завершению.

На сегодняшний день:

в большинстве городов и районов новые правила уже утверждены

оставшиеся регионы находятся на финальной стадии согласования

Министр труда Аскарбек Ертаев поручил продолжить мониторинг ситуации до полного внедрения обновленных норм по всей стране.