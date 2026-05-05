Казахстанцев предупредили: за какие переводы от братьев и сестер вас точно не оштрафуют

В Казахстане разъяснили, в каких случаях банки передают данные о мобильных переводах физических лиц в налоговые органы. В Министерстве финансов уточнили критерии контроля и порядок дальнейших действий налоговых органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В каких случаях банки передают сведения

В Министерстве финансов сообщили, что банки второго уровня передают информацию о мобильных переводах физических лиц только при наличии признаков получения дохода от предпринимательской деятельности.

Основание предусмотрено Налоговым кодексом РК. Передача данных осуществляется не автоматически, а при одновременном соблюдении установленных критериев.

Основные критерии:

поступления от 100 и более различных физических лиц в течение трех последовательных месяцев;

использование банковского счета, не предназначенного для предпринимательской деятельности;

сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы.

Только при совпадении всех условий банки направляют сведения в органы государственных доходов.

Передаются ли данные по ИП

Сведения направляются по всем физическим лицам, независимо от того, зарегистрированы они как индивидуальные предприниматели или нет.

Ключевым фактором является характер операций и использование счета, а не статус налогоплательщика.

Действия налоговых органов после получения данных

Работа органов государственных доходов осуществляется в два этапа.

Первый этап — информирование

Налогоплательщику направляется уведомление о наличии признаков получения дохода.

Такое уведомление носит информационный характер и не требует обязательного ответа.

Второй этап — камеральный контроль

При наличии оснований проводится камеральный контроль.

Если выявляются расхождения, налогоплательщику направляется уведомление, подлежащее исполнению в течение 30 рабочих дней.

Что должен сделать налогоплательщик

При получении уведомления возможны два варианта действий:

при согласии необходимо устранить нарушения и подать уточненную налоговую отчетность;

при несогласии следует направить письменные пояснения с подтверждающими документами.

При отсутствии ответа налоговые органы вправе инициировать проверку.

Облагаются ли мобильные переводы налогом

Сами мобильные переводы не являются объектом налогообложения.

Налог взимается только в случае, если поступления являются доходом, например оплатой за товары, работы или услуги.

Когда переводы считаются предпринимательской деятельностью

Если денежные поступления носят систематический характер и связаны с продажей товаров или оказанием услуг, они могут быть признаны предпринимательским доходом.

В таком случае требуется регистрация предпринимательской деятельности.

Ответственность за ведение бизнеса без регистрации

За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации предусмотрены штрафы:

15 МРП — первичное нарушение;

30 МРП — повторное нарушение в течение года.

Какие переводы не облагаются налогом

Не подлежат налогообложению:

переводы между родственниками;

денежные подарки (на день рождения, свадьбу и другие события);

совместные сборы на бытовые нужды (школа, детский сад и другие расходы).

Нужно ли декларировать личные переводы

Личные переводы не считаются доходом и не подлежат обязательному декларированию.

Можно ли использовать личный счет для бизнеса

Использование личных банковских счетов для предпринимательской деятельности запрещено.

С 2026 года при открытии счета физическое лицо обязано подтверждать, что счет не будет использоваться для бизнеса.

Также расчеты за товары и услуги должны проводиться с применением контрольно-кассовых машин или специальных приложений.

Где отображается уведомление налоговых органов

Уведомления направляются в личный кабинет налогоплательщика, а также через портал электронного правительства в виде уведомления о поступлении документа.

Сроки исполнения уведомления

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. В течение этого времени налогоплательщик обязан предоставить пояснения либо подать налоговую отчетность при наличии обязательств.