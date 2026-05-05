Казахстанцев предупредили: за какие переводы от братьев и сестер вас точно не оштрафуют

В Казахстане разъяснили, в каких случаях банки передают данные о мобильных переводах физических лиц в налоговые органы. В Министерстве финансов уточнили критерии контроля и порядок дальнейших действий налоговых органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В Министерстве финансов сообщили, что банки второго уровня передают информацию о мобильных переводах физических лиц только при наличии признаков получения дохода от предпринимательской деятельности.
Основание предусмотрено Налоговым кодексом РК. Передача данных осуществляется не автоматически, а при одновременном соблюдении установленных критериев.
Только при совпадении всех условий банки направляют сведения в органы государственных доходов.
Сведения направляются по всем физическим лицам, независимо от того, зарегистрированы они как индивидуальные предприниматели или нет.
Ключевым фактором является характер операций и использование счета, а не статус налогоплательщика.
Работа органов государственных доходов осуществляется в два этапа.
Налогоплательщику направляется уведомление о наличии признаков получения дохода.
Такое уведомление носит информационный характер и не требует обязательного ответа.
При наличии оснований проводится камеральный контроль.
Если выявляются расхождения, налогоплательщику направляется уведомление, подлежащее исполнению в течение 30 рабочих дней.
При получении уведомления возможны два варианта действий:
При отсутствии ответа налоговые органы вправе инициировать проверку.
Сами мобильные переводы не являются объектом налогообложения.
Налог взимается только в случае, если поступления являются доходом, например оплатой за товары, работы или услуги.
Если денежные поступления носят систематический характер и связаны с продажей товаров или оказанием услуг, они могут быть признаны предпринимательским доходом.
В таком случае требуется регистрация предпринимательской деятельности.
За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации предусмотрены штрафы:
Не подлежат налогообложению:
- переводы между родственниками;
- денежные подарки (на день рождения, свадьбу и другие события);
- совместные сборы на бытовые нужды (школа, детский сад и другие расходы).
Личные переводы не считаются доходом и не подлежат обязательному декларированию.
Использование личных банковских счетов для предпринимательской деятельности запрещено.
С 2026 года при открытии счета физическое лицо обязано подтверждать, что счет не будет использоваться для бизнеса.
Также расчеты за товары и услуги должны проводиться с применением контрольно-кассовых машин или специальных приложений.
Уведомления направляются в личный кабинет налогоплательщика, а также через портал электронного правительства в виде уведомления о поступлении документа.
Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. В течение этого времени налогоплательщик обязан предоставить пояснения либо подать налоговую отчетность при наличии обязательств.
