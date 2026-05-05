Свет — по расписанию: 70% казахстанцев начали выключать свет, чтобы не разориться на счетах

На фоне роста цен и инфляционного давления казахстанцы стали заметно менять свои потребительские привычки, уделяя больше внимания экономии, в том числе на электроэнергии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Согласно исследованию компании NielsenIQ, социально-экономическая ситуация в Казахстане привела к заметной трансформации бытовых привычек населения. По итогам анализа потребительского поведения за прошлый год, сразу 70% граждан страны начали целенаправленно экономить электроэнергию.

Одним из самых распространённых способов экономии стала бережливость в потреблении электроэнергии. Согласно исследованию:

70% казахстанцев стараются экономить электроэнергию

61% стали внимательнее относиться к повседневным покупкам

58% считают, что сейчас неподходящее время для крупных приобретений

57% уверены, что страна переживает экономический кризис

Таким образом, экономия затронула не только товары, но и базовые бытовые расходы.

Как меняются привычки покупателей

Рост цен на продукты питания стал ключевым фактором пересмотра потребительского поведения. Казахстанцы всё чаще переходят к более рациональным моделям покупок:

31% выбирают более дешёвые товары

18% ориентируются на скидки и акции

14% покупают самые доступные продукты вне зависимости от бренда

8% заменяют привычные товары более бюджетными аналогами

При этом для 33% респондентов именно цена стала главным критерием выбора.

Снижение лояльности к брендам

Потребители постепенно отходят от привычных торговых марок:

16% перешли с известных брендов на более дешёвые аналоги

44% готовы пробовать альтернативы при выгодных условиях

18% регулярно ищут новые товары

22% стремятся к новизне даже в повседневных покупках

Рынок становится более гибким, а потребители — менее привязанными к брендам.

Какие товары вызывают наибольший интерес

Несмотря на экономию, интерес к новинкам сохраняется, особенно в сегменте продуктов питания. Наибольший спрос на новые продукты наблюдается в категориях:

сладости и шоколад (22%)

безалкогольные напитки (20%)

хлебобулочные изделия (20%)

готовая еда (19%)

Осторожность против доверия к брендам

Часть потребителей по-прежнему придерживается консервативной стратегии:

29% покупают только проверенные бренды

20% считают известные марки более надёжными

Это формирует баланс между экономией и осторожностью при выборе товаров.

Роль цифровых каналов в покупках

На решения о покупке всё сильнее влияет цифровая среда:

35% узнают о товарах через мобильные приложения магазинов

33% — через социальные сети

17% ориентируются на советы друзей и семьи

Вывод: рынок стал более чувствительным и динамичным

Исследование показывает двойственную картину: с одной стороны — усиливается экономия и ценовая чувствительность, с другой — сохраняется интерес к новинкам и готовность менять привычные товары. Эксперты отмечают, что чем выше инфляционное давление, тем более открыты потребители к новым предложениям.