Новые правила FlyArystan с 7 мая: как теперь перевозить пауэрбанки и что под запретом

С 7 мая 2026 года казахстанский лоукостер вводит новые требования к провозу портативных аккумуляторов. Ограничения затронут емкость устройств и условия их перевозки, сообщает Lada.kz.

Что изменится для пассажиров

Авиакомпания FlyArystan, входящая в структуру Air Astana, предупредила пассажиров о новых правилах перевозки пауэрбанков на борту. Изменения вступают в силу с 7 мая 2026 года и вводятся в соответствии с требованиями Авиационная администрация Казахстана.

Обновленные нормы касаются всех пассажиров и направлены на повышение безопасности полетов.

Ограничения по емкости аккумуляторов

Ключевым параметром при перевозке пауэрбанков остается их емкость. В зависимости от этого показателя действуют разные правила:

До 100 Втч — можно провозить без дополнительных разрешений

— можно провозить без дополнительных разрешений От 100 до 160 Втч — требуется согласование с авиакомпанией

— требуется согласование с авиакомпанией Свыше 160 Втч — провоз полностью запрещен

Такие ограничения соответствуют международной практике авиационной безопасности и направлены на минимизацию рисков возгорания.

Сколько пауэрбанков можно взять с собой

Пассажирам установили четкий лимит:

не более двух портативных аккумуляторов на человека

Это правило действует независимо от класса обслуживания и направления рейса.

Важные условия перевозки

Авиаперевозчик отдельно подчеркнул ряд обязательных требований:

пауэрбанки разрешены только в ручной клади

использовать и заряжать устройства на борту запрещено

аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания

Игнорирование этих правил может привести к изъятию устройств перед посадкой или другим ограничениям.

Почему ужесточают правила

Подобные меры связаны с рисками, которые представляют литий-ионные аккумуляторы при повреждении или перегреве. В мировой авиации уже давно действуют строгие стандарты по их перевозке, и Казахстан продолжает синхронизировать свои нормы с международными требованиями.

Что стоит сделать пассажирам заранее

Чтобы избежать проблем в аэропорту, пассажирам рекомендуется: