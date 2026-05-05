05.05.2026, 06:55

Новые правила FlyArystan с 7 мая: как теперь перевозить пауэрбанки и что под запретом

Новости Казахстана

С 7 мая 2026 года казахстанский лоукостер вводит новые требования к провозу портативных аккумуляторов. Ограничения затронут емкость устройств и условия их перевозки, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Что изменится для пассажиров

Авиакомпания FlyArystan, входящая в структуру Air Astana, предупредила пассажиров о новых правилах перевозки пауэрбанков на борту. Изменения вступают в силу с 7 мая 2026 года и вводятся в соответствии с требованиями Авиационная администрация Казахстана.

Обновленные нормы касаются всех пассажиров и направлены на повышение безопасности полетов.

Ограничения по емкости аккумуляторов

Ключевым параметром при перевозке пауэрбанков остается их емкость. В зависимости от этого показателя действуют разные правила:

  • До 100 Втч — можно провозить без дополнительных разрешений
  • От 100 до 160 Втч — требуется согласование с авиакомпанией
  • Свыше 160 Втч — провоз полностью запрещен

Такие ограничения соответствуют международной практике авиационной безопасности и направлены на минимизацию рисков возгорания.

Сколько пауэрбанков можно взять с собой

Пассажирам установили четкий лимит:

  • не более двух портативных аккумуляторов на человека

Это правило действует независимо от класса обслуживания и направления рейса.

Важные условия перевозки

Авиаперевозчик отдельно подчеркнул ряд обязательных требований:

  • пауэрбанки разрешены только в ручной клади
  • использовать и заряжать устройства на борту запрещено
  • аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания

Игнорирование этих правил может привести к изъятию устройств перед посадкой или другим ограничениям.

Почему ужесточают правила

Подобные меры связаны с рисками, которые представляют литий-ионные аккумуляторы при повреждении или перегреве. В мировой авиации уже давно действуют строгие стандарты по их перевозке, и Казахстан продолжает синхронизировать свои нормы с международными требованиями.

Что стоит сделать пассажирам заранее

Чтобы избежать проблем в аэропорту, пассажирам рекомендуется:

  • проверить емкость пауэрбанка (обычно указана на корпусе)
  • при необходимости заранее получить разрешение авиакомпании
  • упаковать устройство так, чтобы исключить контакт с металлическими предметами.
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь