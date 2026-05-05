Рубль устроил «переполох» в казахстанских обменниках

В Казахстане заметно изменилось отношение к российскому рублю: после длительного снижения интереса население вновь начало активно покупать валюту. Однако спрос распределяется по стране крайне неравномерно — в одних регионах рубль активно используется, в других почти полностью игнорируется, сообщает Lada.kz.
В 2026 году на валютном рынке Казахстана зафиксирован неожиданный разворот: после более года отрицательного спроса на российский рубль население вновь стало чаще покупать его в обменных пунктах.
По данным Национального банка РК, в марте 2026 года нетто-продажи рубля составили около 7,4 млрд тенге. Это примерно в семь раз больше, чем месяцем ранее, что указывает на резкое оживление интереса к валюте.
Аналитики отмечают, что до февраля 2026 года рынок находился в устойчивой фазе: на протяжении 14 месяцев казахстанцы чаще продавали рубли, чем покупали. Теперь ситуация изменилась — покупки начали превышать продажи.
Спрос на российскую валюту в Казахстане распределен крайне неравномерно. Лидерами по чистым покупкам стали индустриально и экономически активные регионы:
В этих регионах фиксируется устойчивое превышение покупок над продажами, что указывает на активное использование рубля не только населением, но и бизнесом.
Экономисты связывают такую концентрацию с промышленными связями и торговыми потоками. Согласно данным Нацбанка, рубль широко используется в расчетах между предприятиями:
Совершенно другая ситуация наблюдается в южных регионах Казахстана, где рубль остается практически невостребованным.
На фоне регионов-лидеров разница достигает десятков раз, что показывает слабую вовлеченность рубля в повседневные расчеты.
Более того, в отдельных областях фиксируется отрицательный баланс операций:
Это означает, что там население в целом продает рубли чаще, чем покупает.
Рост спроса на российскую валюту совпал с изменением курсовой динамики. В марте рубль ослаб к тенге примерно на 5,4%, опустившись до уровня около 6,10 тенге — минимального значения за год.
Для части населения это стало сигналом к покупке подешевевшей валюты, что и отразилось на статистике обменных операций.
При этом на внешнем рынке рубль остается относительно устойчивым к доллару и торгуется в диапазоне 73–75 рублей за доллар.
На устойчивость российской валюты влияют сразу несколько факторов:
В совокупности это создает парадокс: внутри Казахстана рубль дешевеет относительно тенге, но глобально сохраняет устойчивость к доллару.
Рынок российского рубля в Казахстане демонстрирует разнонаправленную динамику: общий спрос растет, но концентрируется в индустриальных регионах и крупных экономических центрах. В то же время южные области практически не вовлечены в рублевые операции, формируя «разорванную» карту валютных предпочтений страны.
