05.05.2026, 08:43

Рубль устроил «переполох» в казахстанских обменниках

Новости Казахстана 0 3 107

В Казахстане заметно изменилось отношение к российскому рублю: после длительного снижения интереса население вновь начало активно покупать валюту. Однако спрос распределяется по стране крайне неравномерно — в одних регионах рубль активно используется, в других почти полностью игнорируется, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Где в Казахстане рубль снова стал востребованной валютой

В 2026 году на валютном рынке Казахстана зафиксирован неожиданный разворот: после более года отрицательного спроса на российский рубль население вновь стало чаще покупать его в обменных пунктах.

По данным Национального банка РК, в марте 2026 года нетто-продажи рубля составили около 7,4 млрд тенге. Это примерно в семь раз больше, чем месяцем ранее, что указывает на резкое оживление интереса к валюте.

Аналитики отмечают, что до февраля 2026 года рынок находился в устойчивой фазе: на протяжении 14 месяцев казахстанцы чаще продавали рубли, чем покупали. Теперь ситуация изменилась — покупки начали превышать продажи.

Региональная карта спроса: где рубль покупают чаще всего

Спрос на российскую валюту в Казахстане распределен крайне неравномерно. Лидерами по чистым покупкам стали индустриально и экономически активные регионы:

  • Алматы — около 1,55 млрд тенге
  • Карагандинская область — около 1,55 млрд тенге
  • Костанайская область — около 806,7 млн тенге
  • Восточно-Казахстанская область — около 785,2 млн тенге

В этих регионах фиксируется устойчивое превышение покупок над продажами, что указывает на активное использование рубля не только населением, но и бизнесом.

Экономисты связывают такую концентрацию с промышленными связями и торговыми потоками. Согласно данным Нацбанка, рубль широко используется в расчетах между предприятиями:

  • в горнодобывающей промышленности — 42% компаний
  • в обрабатывающем секторе — 64%
  • в строительстве — 29,5%
  • в торговле — 54,8%
  • в транспорте и складировании — 38,3%
  • в сельском хозяйстве — 38,9%

Юг страны: минимальный интерес к рублю

Совершенно другая ситуация наблюдается в южных регионах Казахстана, где рубль остается практически невостребованным.

  • Шымкент — около 38,9 млн тенге чистых покупок
  • Жамбылская область — около 74,3 млн тенге
  • Улытау — около 74,8 млн тенге

На фоне регионов-лидеров разница достигает десятков раз, что показывает слабую вовлеченность рубля в повседневные расчеты.

Более того, в отдельных областях фиксируется отрицательный баланс операций:

  • Кызылординская область — минус 106,8 млн тенге
  • Туркестанская область — минус 29,6 млн тенге

Это означает, что там население в целом продает рубли чаще, чем покупает.

Почему растет интерес к рублю

Рост спроса на российскую валюту совпал с изменением курсовой динамики. В марте рубль ослаб к тенге примерно на 5,4%, опустившись до уровня около 6,10 тенге — минимального значения за год.

Для части населения это стало сигналом к покупке подешевевшей валюты, что и отразилось на статистике обменных операций.

При этом на внешнем рынке рубль остается относительно устойчивым к доллару и торгуется в диапазоне 73–75 рублей за доллар.

Что поддерживает курс рубля

На устойчивость российской валюты влияют сразу несколько факторов:

  • высокие цены на нефть, которые увеличивают экспортные доходы
  • бюджетная политика, при которой часть валютных операций временно ограничена
  • высокая ключевая ставка (14,5%), делающая рублевые инструменты привлекательнее

В совокупности это создает парадокс: внутри Казахстана рубль дешевеет относительно тенге, но глобально сохраняет устойчивость к доллару.

Итог

Рынок российского рубля в Казахстане демонстрирует разнонаправленную динамику: общий спрос растет, но концентрируется в индустриальных регионах и крупных экономических центрах. В то же время южные области практически не вовлечены в рублевые операции, формируя «разорванную» карту валютных предпочтений страны.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь