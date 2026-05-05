Взрыв и обрушение на заводе в Усть-Каменогорске: что известно к этой минуте?

В Усть-Каменогорске на территории одного из заводов произошёл взрыв с последующим возгоранием. На месте работают спасатели, проводится поиск возможных пострадавших, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Жителей Усть-Каменогорска вечером обеспокоил густой дым, поднявшийся над промышленной зоной города. В социальных сетях начали распространяться видеозаписи с места происшествия, на которых видны плотные клубы дыма, уходящие в небо.

Очевидцы предположили, что на одном из предприятий мог произойти взрыв. Информация вызвала широкий общественный резонанс и волну обсуждений в интернете.

Официальная информация МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что инцидент действительно произошёл на территории одного из промышленных объектов.

По предварительным данным, речь идёт о «хлопке пылеулавливающего устройства», который привёл к последующему возгоранию и частичному обрушению конструкции.

После прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было зафиксировано открытое горение. На место оперативно направлены дополнительные силы МЧС.

Поиск пострадавших и работа спасателей

В настоящее время на территории предприятия продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты проводят разведку для установления возможного нахождения пострадавших.

Для координации действий развернут оперативный штаб. Спасатели обследуют зону происшествия, оценивают масштаб повреждений и риски дальнейшего распространения огня.

Информация уточняется

В МЧС подчеркнули, что данные о пострадавших на данный момент уточняются. Официальные структуры продолжают работу на месте происшествия, подробности будут сообщены дополнительно.