Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
05.05.2026, 16:35

Пить или ехать? Коньяк и техосмотр устроили гонку цен в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 221

В Казахстане замедляется инфляция, однако отдельные товары и услуги продолжают заметно дорожать. В апреле сильнее всего выросли цены на лекарства, техосмотр и ряд потребительских товаров, включая коньяк, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: sb.by

Инфляция замедляется, но рост цен сохраняется

По итогам апреля годовая инфляция в Казахстане снизилась с 11% до 10,6%. Несмотря на это, снижение общего показателя не означает удешевления товаров и услуг.

Бюро национальной статистики опубликовало перечень из 20 позиций, которые за год показали наиболее высокий рост цен. В список вошли лекарства, бытовые товары и платные услуги.

Лидеры роста цен: лекарства

Наибольшее удорожание зафиксировано в фармацевтическом сегменте:

  • активированный уголь — +67,9%
  • ацетилсалициловая кислота — +66,9%
  • парацетамол — +51,9%
  • «Но-шпа» — +32,9%
  • «Корвалол» — +30,8%

Таким образом, именно базовые лекарственные препараты стали одними из главных драйверов роста цен.

Техосмотр подорожал более чем на 50%

Существенный рост отмечен и в сфере услуг. Стоимость технического осмотра автомобилей за год увеличилась на 57,5%.

Это делает техосмотр одной из самых быстро дорожающих обязательных услуг для автовладельцев.

Бытовые товары также выросли в цене

В список подорожавших позиций вошли и повседневные товары. В частности:

  • батарейки — +51,5%

Рост затронул продукцию массового потребления, используемую в быту.

Коньяк замкнул антирейтинг

Алкогольная продукция также показала заметное удорожание. Коньяк за год подорожал на 30,3%, замкнув перечень самых выросших в цене товаров и услуг.

Итог

Несмотря на снижение годовой инфляции, ценовое давление в отдельных категориях сохраняется. Наибольший рост фиксируется в сегменте лекарств, обязательных услуг и части потребительских товаров.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь