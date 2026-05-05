Пить или ехать? Коньяк и техосмотр устроили гонку цен в Казахстане

В Казахстане замедляется инфляция, однако отдельные товары и услуги продолжают заметно дорожать. В апреле сильнее всего выросли цены на лекарства, техосмотр и ряд потребительских товаров, включая коньяк, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Инфляция замедляется, но рост цен сохраняется

По итогам апреля годовая инфляция в Казахстане снизилась с 11% до 10,6%. Несмотря на это, снижение общего показателя не означает удешевления товаров и услуг.

Бюро национальной статистики опубликовало перечень из 20 позиций, которые за год показали наиболее высокий рост цен. В список вошли лекарства, бытовые товары и платные услуги.

Лидеры роста цен: лекарства

Наибольшее удорожание зафиксировано в фармацевтическом сегменте:

активированный уголь — +67,9%

ацетилсалициловая кислота — +66,9%

парацетамол — +51,9%

«Но-шпа» — +32,9%

«Корвалол» — +30,8%

Таким образом, именно базовые лекарственные препараты стали одними из главных драйверов роста цен.

Техосмотр подорожал более чем на 50%

Существенный рост отмечен и в сфере услуг. Стоимость технического осмотра автомобилей за год увеличилась на 57,5%.

Это делает техосмотр одной из самых быстро дорожающих обязательных услуг для автовладельцев.

Бытовые товары также выросли в цене

В список подорожавших позиций вошли и повседневные товары. В частности:

батарейки — +51,5%

Рост затронул продукцию массового потребления, используемую в быту.

Коньяк замкнул антирейтинг

Алкогольная продукция также показала заметное удорожание. Коньяк за год подорожал на 30,3%, замкнув перечень самых выросших в цене товаров и услуг.

Итог

Несмотря на снижение годовой инфляции, ценовое давление в отдельных категориях сохраняется. Наибольший рост фиксируется в сегменте лекарств, обязательных услуг и части потребительских товаров.