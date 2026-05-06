Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
05.05.2026, 19:37

Кто в Казахстане должен платить за «обшарпанный» подъезд?

Новости Казахстана

Ремонт в подъезде относится к содержанию общего имущества дома, а оплачивают его все собственники квартир и нежилых помещений пропорционально площади жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто отвечает за ремонт в подъезде

В соответствии с законом «О жилищных отношениях», всё имущество за пределами квартиры считается общим. Именно за его содержание и ремонт несут ответственность все владельцы недвижимости в доме.

К общему имуществу относятся:

  • подъезды, лестничные клетки и коридоры;
  • крыши, чердаки и подвалы;
  • лифты и инженерные сети;
  • почтовые ящики;
  • придомовая территория и элементы благоустройства;
  • общедомовое оборудование и коммуникации.

Кто оплачивает ремонт

Финансирование ремонта общего имущества ложится на всех собственников квартир и нежилых помещений.

При этом:

  • все жильцы участвуют в оплате капитального и текущего ремонта;
  • собственники первых и вторых этажей не оплачивают расход электроэнергии лифта, но при его замене или ремонте участвуют на общих основаниях.

Из чего формируется бюджет дома

В многоквартирных домах предусмотрены два основных счета:

Текущий счет

Используется для регулярного содержания дома:

  • уборка подъездов;
  • мелкий ремонт;
  • замена ламп и обслуживание освещения;
  • дезинфекция;
  • вывоз снега и бытовое обслуживание.

Накопительный счет

Предназначен для крупных работ:

  • капитальный ремонт;
  • замена кровли;
  • утепление фасада;
  • благоустройство двора и инфраструктуры.

Финансирование осуществляется за счет ежемесячных взносов жильцов, размер которых зависит от площади квартиры.

Что входит в ремонт подъезда

Косметический или текущий ремонт обычно включает:

  • покраску стен и потолков;
  • обновление напольного покрытия;
  • ремонт перил и поручней;
  • замену или покраску почтовых ящиков;
  • ремонт входных дверей и козырьков.

Как организуется ремонт

Чтобы начать ремонт, жильцам необходимо:

  1. Провести общее собрание (очно, заочно или онлайн).
  2. Получить поддержку не менее 51% собственников.
  3. Оформить протокол решения.
  4. Передать заявку в КСК или ОСИ.
  5. Согласовать смету и выбрать подрядчика.

В случае срочных аварийных работ (например, протечек) управляющая компания может действовать без собрания, но с обязательным оформлением актов.

Что делать, если денег не хватает

Если на счетах дома недостаточно средств, возможны следующие решения:

  • сбор целевого взноса по решению жильцов;
  • дополнительное финансирование через ОСИ или КСК;
  • участие в государственных программах модернизации ЖКХ с рассрочкой до 15 лет.

Как распределяются расходы

Все расходы делятся строго пропорционально площади квартиры.
Иные схемы, например равное деление между жильцами, законом не предусмотрены.

Итог

Ремонт в подъезде является частью содержания общего имущества и оплачивается всеми собственниками жилья. Размер взносов зависит от площади квартиры, а проведение работ возможно только по решению жильцов либо при аварийной необходимости.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь