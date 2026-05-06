Кто в Казахстане должен платить за «обшарпанный» подъезд?

Ремонт в подъезде относится к содержанию общего имущества дома, а оплачивают его все собственники квартир и нежилых помещений пропорционально площади жилья.

Кто отвечает за ремонт в подъезде

В соответствии с законом «О жилищных отношениях», всё имущество за пределами квартиры считается общим. Именно за его содержание и ремонт несут ответственность все владельцы недвижимости в доме.

К общему имуществу относятся:

подъезды, лестничные клетки и коридоры;

крыши, чердаки и подвалы;

лифты и инженерные сети;

почтовые ящики;

придомовая территория и элементы благоустройства;

общедомовое оборудование и коммуникации.

Кто оплачивает ремонт

Финансирование ремонта общего имущества ложится на всех собственников квартир и нежилых помещений.

При этом:

все жильцы участвуют в оплате капитального и текущего ремонта;

собственники первых и вторых этажей не оплачивают расход электроэнергии лифта, но при его замене или ремонте участвуют на общих основаниях.

Из чего формируется бюджет дома

В многоквартирных домах предусмотрены два основных счета:

Текущий счет

Используется для регулярного содержания дома:

уборка подъездов;

мелкий ремонт;

замена ламп и обслуживание освещения;

дезинфекция;

вывоз снега и бытовое обслуживание.

Накопительный счет

Предназначен для крупных работ:

капитальный ремонт;

замена кровли;

утепление фасада;

благоустройство двора и инфраструктуры.

Финансирование осуществляется за счет ежемесячных взносов жильцов, размер которых зависит от площади квартиры.

Что входит в ремонт подъезда

Косметический или текущий ремонт обычно включает:

покраску стен и потолков;

обновление напольного покрытия;

ремонт перил и поручней;

замену или покраску почтовых ящиков;

ремонт входных дверей и козырьков.

Как организуется ремонт

Чтобы начать ремонт, жильцам необходимо:

Провести общее собрание (очно, заочно или онлайн). Получить поддержку не менее 51% собственников. Оформить протокол решения. Передать заявку в КСК или ОСИ. Согласовать смету и выбрать подрядчика.

В случае срочных аварийных работ (например, протечек) управляющая компания может действовать без собрания, но с обязательным оформлением актов.

Что делать, если денег не хватает

Если на счетах дома недостаточно средств, возможны следующие решения:

сбор целевого взноса по решению жильцов;

дополнительное финансирование через ОСИ или КСК;

участие в государственных программах модернизации ЖКХ с рассрочкой до 15 лет.

Как распределяются расходы

Все расходы делятся строго пропорционально площади квартиры.

Иные схемы, например равное деление между жильцами, законом не предусмотрены.

Итог

Ремонт в подъезде является частью содержания общего имущества и оплачивается всеми собственниками жилья. Размер взносов зависит от площади квартиры, а проведение работ возможно только по решению жильцов либо при аварийной необходимости.