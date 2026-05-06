06.05.2026, 06:33

Казахстан спустил на воду гиганта: такого судна в стране еще не строили

В Уральске состоялся спуск на воду самого крупного судна, построенного в Казахстане. Корабль предназначен для нужд Военно-морских сил и получил имя Динмухамеда Кунаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Скрин с видео акимата ЗКО
Крупнейшее судно казахстанской сборки

В Западно-Казахстанской области завершено строительство нового судна, ставшего крупнейшим в истории отечественного судостроения. Торжественный спуск прошел на заводе «Зенит» в Уральске по заказу Министерства обороны Казахстана.

Судну присвоено имя выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. Это решение подчеркивает символическую значимость проекта и его вклад в развитие национальной промышленности и флота.

Технические характеристики и возможности

Новое судно отличается внушительными параметрами и рассчитано на выполнение широкого спектра задач:

  • водоизмещение — 720 тонн;
  • длина — 51 метр;
  • ширина — 9,5 метра;
  • скорость — до 16 узлов;
  • объем грузового трюма — 30 кубометров;
  • устойчивость к шторму — до 8 баллов;
  • экипаж — около 30 человек.

Судно спроектировано с учетом эксплуатации в сложных погодных условиях и может использоваться в различных морских операциях.

Назначение: обеспечение флота

Корабль будет задействован в обеспечении Военно-морских сил Казахстана. В его задачи входит:

  • снабжение кораблей и катеров топливом;
  • доставка продовольствия;
  • участие в логистических операциях флота.

Таким образом, новое судно усилит инфраструктуру обеспечения ВМС и повысит автономность морских подразделений.

Особенности транспортировки в Актау

Перед выходом в море судну предстоит пройти дополнительный этап подготовки. В частности, установка мачты будет выполнена уже в Актау. Это связано с необходимостью прохождения под мостом, что требует временного демонтажа конструкции.

Завод с военной историей

Судно стало 37-м по счету, построенным на заводе «Зенит». Предприятие имеет богатую историю, уходящую корнями в годы Второй мировой войны.

Завод был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда предприятия «Двигатель». В военные годы здесь выпускали:

  • торпеды;
  • морские мины различных типов;
  • авиационные приборы и оборудование.

Примечательно, что уже менее чем через месяц после перебазирования в Уральск завод начал поставки продукции на фронт.

Значение проекта для Казахстана

Спуск нового судна демонстрирует развитие отечественного судостроения и укрепление оборонного потенциала страны. Реализация подобных проектов позволяет:

  • развивать промышленную базу;
  • создавать рабочие места;
  • снижать зависимость от зарубежных поставщиков;
  • усиливать безопасность морских границ.
