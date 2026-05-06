Казахстан спустил на воду гиганта: такого судна в стране еще не строили

В Уральске состоялся спуск на воду самого крупного судна, построенного в Казахстане. Корабль предназначен для нужд Военно-морских сил и получил имя Динмухамеда Кунаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
В Западно-Казахстанской области завершено строительство нового судна, ставшего крупнейшим в истории отечественного судостроения. Торжественный спуск прошел на заводе «Зенит» в Уральске по заказу Министерства обороны Казахстана.
Судну присвоено имя выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. Это решение подчеркивает символическую значимость проекта и его вклад в развитие национальной промышленности и флота.
Новое судно отличается внушительными параметрами и рассчитано на выполнение широкого спектра задач:
Судно спроектировано с учетом эксплуатации в сложных погодных условиях и может использоваться в различных морских операциях.
Корабль будет задействован в обеспечении Военно-морских сил Казахстана. В его задачи входит:
Таким образом, новое судно усилит инфраструктуру обеспечения ВМС и повысит автономность морских подразделений.
Перед выходом в море судну предстоит пройти дополнительный этап подготовки. В частности, установка мачты будет выполнена уже в Актау. Это связано с необходимостью прохождения под мостом, что требует временного демонтажа конструкции.
Судно стало 37-м по счету, построенным на заводе «Зенит». Предприятие имеет богатую историю, уходящую корнями в годы Второй мировой войны.
Завод был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда предприятия «Двигатель». В военные годы здесь выпускали:
Примечательно, что уже менее чем через месяц после перебазирования в Уральск завод начал поставки продукции на фронт.
Спуск нового судна демонстрирует развитие отечественного судостроения и укрепление оборонного потенциала страны. Реализация подобных проектов позволяет:
Комментарии0 комментарий(ев)