Казахстан спустил на воду гиганта: такого судна в стране еще не строили

В Уральске состоялся спуск на воду самого крупного судна, построенного в Казахстане. Корабль предназначен для нужд Военно-морских сил и получил имя Динмухамеда Кунаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Крупнейшее судно казахстанской сборки

В Западно-Казахстанской области завершено строительство нового судна, ставшего крупнейшим в истории отечественного судостроения. Торжественный спуск прошел на заводе «Зенит» в Уральске по заказу Министерства обороны Казахстана.

Судну присвоено имя выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. Это решение подчеркивает символическую значимость проекта и его вклад в развитие национальной промышленности и флота.

Технические характеристики и возможности

Новое судно отличается внушительными параметрами и рассчитано на выполнение широкого спектра задач:

водоизмещение — 720 тонн;

длина — 51 метр;

ширина — 9,5 метра;

скорость — до 16 узлов;

объем грузового трюма — 30 кубометров;

устойчивость к шторму — до 8 баллов;

экипаж — около 30 человек.

Судно спроектировано с учетом эксплуатации в сложных погодных условиях и может использоваться в различных морских операциях.

Назначение: обеспечение флота

Корабль будет задействован в обеспечении Военно-морских сил Казахстана. В его задачи входит:

снабжение кораблей и катеров топливом;

доставка продовольствия;

участие в логистических операциях флота.

Таким образом, новое судно усилит инфраструктуру обеспечения ВМС и повысит автономность морских подразделений.

Особенности транспортировки в Актау

Перед выходом в море судну предстоит пройти дополнительный этап подготовки. В частности, установка мачты будет выполнена уже в Актау. Это связано с необходимостью прохождения под мостом, что требует временного демонтажа конструкции.

Завод с военной историей

Судно стало 37-м по счету, построенным на заводе «Зенит». Предприятие имеет богатую историю, уходящую корнями в годы Второй мировой войны.

Завод был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда предприятия «Двигатель». В военные годы здесь выпускали:

торпеды;

морские мины различных типов;

авиационные приборы и оборудование.

Примечательно, что уже менее чем через месяц после перебазирования в Уральск завод начал поставки продукции на фронт.

Значение проекта для Казахстана

Спуск нового судна демонстрирует развитие отечественного судостроения и укрепление оборонного потенциала страны. Реализация подобных проектов позволяет: