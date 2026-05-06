Салат с привкусом стафилококка: что на самом деле едят казахстанцы из грязных сумок курьеров

Санврачи в Казахстане заявили о потенциальной опасности доставки еды из-за недостаточной чистоты термосумок курьеров, где могут размножаться патогенные бактерии, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.
Активное развитие рынка фуд-теха в Казахстане столкнулось с серьезным вызовом. То, что клиенты привыкли считать удобным сервисом, на деле может обернуться тяжелым пищевым отравлением. Виной всему — термосумки, которые, по данным специалистов Департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК), зачастую не проходят даже базовую очистку, превращаясь в инкубаторы для опасных микроорганизмов.
Специалисты объясняют: конструкция термосумки идеально подходит не только для сохранения тепла блюд, но и для жизни бактерий. Внутри создается специфический микроклимат, характеризующийся:
Высокой влажностью: конденсат от горячих блюд скапливается на стенках.
Стабильным теплом: термоизоляция поддерживает температуру, при которой патогены размножаются в геометрической прогрессии.
Питательной средой: пролитые соусы, остатки супов, жирные пятна и крошки становятся «топливом» для микрофлоры.
Ситуация усугубляется тем, что дезинфекция сумок проводится крайне редко или игнорируется вовсе.
В ходе опросов выяснились шокирующие подробности работы служб доставки. Многие курьеры признаются, что используют один и тот же рюкзак годами, не прибегая к профессиональной химчистке.
«Моя сумка уже совсем темная от грязи, я с ней больше года. Нам их выдают не новыми — часто они переходят от тех, кто уволился. Если внутри начинает пахнуть, я просто открываю замок, чтобы проветрить. Иногда запах уходит сам», — поделился один из доставщиков на условиях анонимности.
Такой подход к гигиене инвентаря является системной проблемой: курьеры часто не считают чистоту сумки своей обязанностью, а компании-агрегаторы не всегда жестко контролируют этот аспект.
В ДСЭК Алматы предупреждают, что в грязных контейнерах и рюкзаках могут «поселиться» крайне опасные возбудители болезней. В списке потенциальных угроз:
Сальмонелла: вызывает тяжелое поражение ЖКТ.
Золотистый стафилококк: провоцирует острые токсикоинфекции.
Кишечная палочка: свидетельствует о крайне низком уровне гигиены и вызывает расстройства пищеварения.
Заражение происходит при контакте упаковки с грязными стенками сумки, особенно если упаковка повреждена или деформирована. Еще одна зона риска — совместная транспортировка сырых продуктов и готовых блюд, что категорически запрещено санитарными нормами.
Медики напоминают, что пищевое отравление, вызванное патогенной микрофлорой из курьерских сумок, проявляется классическими симптомами:
Резкая тошнота и многократная рвота;
Диарея и боли в области живота;
Повышение температуры тела и общая слабость.
В соцсетях казахстанцы всё чаще публикуют фотографии курьеров с засаленными, почерневшими от пыли рюкзаками, призывая компании к ответу.
Пока санврачи рекомендуют курьерским службам усилить контроль и проводить регулярную дезинфекцию, эксперты советуют клиентам:
Внимательно осматривать сумку курьера при получении заказа.
Проверять целостность упаковки и контейнеров.
При наличии неприятного запаха от сумки или явных пятен — фиксировать это на фото и оставлять жалобу в приложении сервиса.
Резюме: Удобство доставки не должно стоить здоровья. Без введения жестких стандартов обработки инвентаря риск столкнуться с «бактериальным коктейлем» в собственном обеде остается крайне высоким.
