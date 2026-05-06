06.05.2026, 07:11

Салат с привкусом стафилококка: что на самом деле едят казахстанцы из грязных сумок курьеров

Санврачи в Казахстане заявили о потенциальной опасности доставки еды из-за недостаточной чистоты термосумок курьеров, где могут размножаться патогенные бактерии, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: habr.com

Активное развитие рынка фуд-теха в Казахстане столкнулось с серьезным вызовом. То, что клиенты привыкли считать удобным сервисом, на деле может обернуться тяжелым пищевым отравлением. Виной всему — термосумки, которые, по данным специалистов Департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК), зачастую не проходят даже базовую очистку, превращаясь в инкубаторы для опасных микроорганизмов.

Инкубатор для бактерий: почему рюкзаки становятся опасными

Специалисты объясняют: конструкция термосумки идеально подходит не только для сохранения тепла блюд, но и для жизни бактерий. Внутри создается специфический микроклимат, характеризующийся:

  • Высокой влажностью: конденсат от горячих блюд скапливается на стенках.

  • Стабильным теплом: термоизоляция поддерживает температуру, при которой патогены размножаются в геометрической прогрессии.

  • Питательной средой: пролитые соусы, остатки супов, жирные пятна и крошки становятся «топливом» для микрофлоры.

Ситуация усугубляется тем, что дезинфекция сумок проводится крайне редко или игнорируется вовсе.

Откровения курьеров: «Сумка досталась от предшественника»

В ходе опросов выяснились шокирующие подробности работы служб доставки. Многие курьеры признаются, что используют один и тот же рюкзак годами, не прибегая к профессиональной химчистке.

«Моя сумка уже совсем темная от грязи, я с ней больше года. Нам их выдают не новыми — часто они переходят от тех, кто уволился. Если внутри начинает пахнуть, я просто открываю замок, чтобы проветрить. Иногда запах уходит сам», — поделился один из доставщиков на условиях анонимности.

Такой подход к гигиене инвентаря является системной проблемой: курьеры часто не считают чистоту сумки своей обязанностью, а компании-агрегаторы не всегда жестко контролируют этот аспект.

Чем можно заразиться? Мнение санврачей

В ДСЭК Алматы предупреждают, что в грязных контейнерах и рюкзаках могут «поселиться» крайне опасные возбудители болезней. В списке потенциальных угроз:

  1. Сальмонелла: вызывает тяжелое поражение ЖКТ.

  2. Золотистый стафилококк: провоцирует острые токсикоинфекции.

  3. Кишечная палочка: свидетельствует о крайне низком уровне гигиены и вызывает расстройства пищеварения.

Заражение происходит при контакте упаковки с грязными стенками сумки, особенно если упаковка повреждена или деформирована. Еще одна зона риска — совместная транспортировка сырых продуктов и готовых блюд, что категорически запрещено санитарными нормами.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Медики напоминают, что пищевое отравление, вызванное патогенной микрофлорой из курьерских сумок, проявляется классическими симптомами:

  • Резкая тошнота и многократная рвота;

  • Диарея и боли в области живота;

  • Повышение температуры тела и общая слабость.

В соцсетях казахстанцы всё чаще публикуют фотографии курьеров с засаленными, почерневшими от пыли рюкзаками, призывая компании к ответу.

Как обезопасить себя: советы потребителям

Пока санврачи рекомендуют курьерским службам усилить контроль и проводить регулярную дезинфекцию, эксперты советуют клиентам:

  • Внимательно осматривать сумку курьера при получении заказа.

  • Проверять целостность упаковки и контейнеров.

  • При наличии неприятного запаха от сумки или явных пятен — фиксировать это на фото и оставлять жалобу в приложении сервиса.

Резюме: Удобство доставки не должно стоить здоровья. Без введения жестких стандартов обработки инвентаря риск столкнуться с «бактериальным коктейлем» в собственном обеде остается крайне высоким.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь