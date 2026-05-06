06.05.2026, 07:37

Мировой рейтинг показал, насколько дешево есть говядину в Казахстане

Новости Казахстана 0 721

Казахстан вошёл в число стран с относительно доступной говядиной. Об этом свидетельствуют данные международного сервиса Numbeo, который сравнил стоимость мяса в 101 стране мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube


Казахстан занял 82-е место в обновлённом рейтинге стоимости говядины, который был опубликован 5 мая. Согласно данным сервиса Numbeo, килограмм говядины в стране в среднем обходится в 8,72 доллара, что эквивалентно примерно 4 050 тенге.

На фоне других государств постсоветского пространства Казахстан демонстрирует более низкие цены на мясо. В частности, говядина в республике оказалась дешевле, чем в России (10,93 доллара), Узбекистане (10,86 доллара) и Беларуси (9,25 доллара).

Где говядина стоит дороже всего

Самые высокие цены на говядину зафиксированы в странах с высоким уровнем дохода населения. Лидером рейтинга стала Швейцария, где килограмм мяса стоит 45,58 доллара. Далее следуют:

  • Норвегия — 32,89 доллара
  • Люксембург — 27,65 доллара

В целом в топ-15 стран попали государства Европы, а также Израиль, Южная Корея и Сингапур. Во всех этих странах стоимость говядины превышает 20 долларов за килограмм, что в 3–4 раза выше, чем в Казахстане.

Позиция Казахстана в сравнении с другими странами

Несмотря на средние показатели, Казахстан находится ближе к группе стран с доступными ценами на мясо. Согласно рейтингу, заметно более дешёвая говядина зафиксирована лишь в ряде развивающихся государств.

Так, минимальные цены отмечены в:

  • Пакистане — 4,68 доллара
  • Нигерии — 4,73 доллара
  • Кении — 5,23 доллара

Таким образом, Казахстан занимает промежуточное положение между странами с дешёвым мясом и государствами, где говядина относится к дорогим продуктам питания.

Общая картина по миру

В исследовании участвовала 101 страна. Данные показывают значительный разрыв в стоимости говядины между регионами. В развитых экономиках мясо традиционно значительно дороже, тогда как в странах Африки и части Азии его стоимость остаётся одной из самых низких.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Забыли сравнить уровень зарплат.
06.05.2026, 03:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь