В Казахстана зафиксирован аномальный скачок цен на социальный хлеб

В Казахстане зафиксирован заметный рост цен на хлеб и значительный разброс стоимости по регионам — разница в отдельных городах достигает почти двукратного уровня, сообщает Lada.kz.

Средняя цена и региональные различия

По данным аналитиков EnergyProm, средняя стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта в Казахстане составляет около 227 тенге за килограмм.

Однако фактические цены по стране существенно отличаются:

в наиболее доступных регионах хлеб можно купить дешевле 200 тенге за кг

в верхнем ценовом сегменте стоимость превышает 300 тенге за кг

разница между регионами достигает почти 90%

Эксперты отмечают, что даже в категории социально значимых товаров наблюдается выраженная региональная дифференциация цен.

Почему цены на хлеб различаются

Хлеб относится к социально значимым продуктам, поэтому государство регулирует рынок через меры поддержки, включая субсидии и ограничения.

Тем не менее, аналитики фиксируют, что ценовой разрыв сохраняется.

«Рынок хлеба демонстрирует выраженную региональную дифференциацию цен даже в сегменте социально значимых товаров. Несмотря на регулирование, разброс стоимости достигает почти двукратного уровня», — отмечают специалисты.

Хлеб продолжает дорожать

По итогам марта в Казахстане зафиксирован рост цен на хлеб в среднем на 7,1% в годовом выражении.

При этом:

в отдельных регионах рост превысил 20%

сильнее всего подорожали ржано-пшеничный хлеб и батоны

Эксперты связывают динамику с общими процессами на рынке продовольствия и затратами производителей.

Производство немного снизилось

Объем выпуска хлеба в стране за первые месяцы года снизился примерно на 1%.

Аналитики отмечают, что рынок уже несколько лет демонстрирует нестабильную динамику — чередование небольшого роста и снижения производства.

Что это значит для потребителей

Хлеб остается одним из самых массово потребляемых продуктов в Казахстане, однако его стоимость все сильнее зависит от региона.

Сохраняющийся ценовой разрыв и ускорение роста цен указывают на: