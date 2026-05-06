06.05.2026, 08:15

В Казахстана зафиксирован аномальный скачок цен на социальный хлеб

В Казахстане зафиксирован заметный рост цен на хлеб и значительный разброс стоимости по регионам — разница в отдельных городах достигает почти двукратного уровня, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik

Средняя цена и региональные различия

По данным аналитиков EnergyProm, средняя стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта в Казахстане составляет около 227 тенге за килограмм.

Однако фактические цены по стране существенно отличаются:

  • в наиболее доступных регионах хлеб можно купить дешевле 200 тенге за кг
  • в верхнем ценовом сегменте стоимость превышает 300 тенге за кг
  • разница между регионами достигает почти 90%

Эксперты отмечают, что даже в категории социально значимых товаров наблюдается выраженная региональная дифференциация цен.

Почему цены на хлеб различаются

Хлеб относится к социально значимым продуктам, поэтому государство регулирует рынок через меры поддержки, включая субсидии и ограничения.

Тем не менее, аналитики фиксируют, что ценовой разрыв сохраняется.

«Рынок хлеба демонстрирует выраженную региональную дифференциацию цен даже в сегменте социально значимых товаров. Несмотря на регулирование, разброс стоимости достигает почти двукратного уровня», — отмечают специалисты.

Хлеб продолжает дорожать

По итогам марта в Казахстане зафиксирован рост цен на хлеб в среднем на 7,1% в годовом выражении.

При этом:

  • в отдельных регионах рост превысил 20%
  • сильнее всего подорожали ржано-пшеничный хлеб и батоны

Эксперты связывают динамику с общими процессами на рынке продовольствия и затратами производителей.

Производство немного снизилось

Объем выпуска хлеба в стране за первые месяцы года снизился примерно на 1%.

Аналитики отмечают, что рынок уже несколько лет демонстрирует нестабильную динамику — чередование небольшого роста и снижения производства.

Что это значит для потребителей

Хлеб остается одним из самых массово потребляемых продуктов в Казахстане, однако его стоимость все сильнее зависит от региона.

Сохраняющийся ценовой разрыв и ускорение роста цен указывают на:

  • нестабильность внутреннего рынка
  • зависимость стоимости от логистики и региональных условий
  • риски дальнейшего удорожания базовых продуктов.
Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь