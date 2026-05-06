Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Казахстанцам вернут 14 миллиардов тенге за коммуналку: кто получит деньги

Новости Казахстана 0 779

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) подвел итоги масштабных проверок за первый квартал 2026 года. По всей стране выявлены системные нарушения в тарифообразовании, результатом которых станет возврат потребителям необоснованно начисленных миллиардов тенге через механизм компенсирующих тарифов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Миллиардные возвраты: как это коснется граждан

По официальным данным Министерства национальной экономики РК, в Казахстане утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 14 млрд тенге. Эти средства представляют собой неосвоенный доход монополистов, который теперь будет «возвращен» населению путем временного снижения стоимости услуг.

Наиболее значительные суммы возвратов зафиксированы в следующих регионах:

  • Карагандинская область: жителям вернут более 3,1 млрд тенге;

  • Абайская область (г. Семей): выявлена переплата на сумму 478 млн тенге;

  • Павлодарская область: предприятие «Павлодар-Водоканал» уже выплатило штраф в бюджет за отклонения в тарифной смете.

Итоги проверок за первый квартал 2026 года

Инспекторы КРЕМ провели жесткий аудит деятельности субъектов естественных монополий. Статистика проверок выглядит следующим образом:

  1. Количество проверок: 58 контрольных мероприятий.

  2. Выявленные нарушения: в 20 случаях подтверждены факты нецелевого использования средств или завышения тарифов.

  3. Административное давление: возбуждено 25 дел, наложено штрафов на сумму более 63,7 млн тенге.

Основная претензия ведомства заключается в неисполнении инвестиционных программ. Предприятия получали доход от населения, закладывая в тариф модернизацию сетей, но фактически работы не проводились.

Перерасчет за тепло: 1,5 миллиарда для тех, у кого нет счетчиков

Отдельное внимание уделено сфере теплоснабжения. По результатам завершившегося отопительного сезона 2024-2025 годов, был произведен глобальный перерасчет.

Для потребителей, чьи дома не оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, сумма возврата составила 1,5 млрд тенге (с учетом НДС). Этот перерасчет связан с фактической температурой наружного воздуха — если зима была теплее нормы, монополисты обязаны вернуть разницу в стоимости неоказанного объема услуг.

Что делать потребителям?

Возврат средств в большинстве случаев происходит автоматически. Механизм «временного компенсирующего тарифа» подразумевает, что в квитанциях за следующие периоды стоимость услуги будет временно снижена до тех пор, пока вся сумма переплаты не будет исчерпана. Казахстанцам рекомендуется внимательно изучать графу «тариф» и «перерасчет» в своих платежных документах в ближайшие месяцы.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь