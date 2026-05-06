Новые требования к таксистам ввели в Казахстане: что нужно знать водителям и пассажирам

В Казахстане обновили правила работы такси: теперь перевозчики обязаны передавать полные данные не только о себе, но и о каждом автомобиле, используемом в работе, сообщает Lada.kz.

В стране введены новые требования к деятельности такси-сервисов и частных перевозчиков. Теперь при выходе на рынок компании и водители обязаны заранее уведомлять местные исполнительные органы и предоставлять расширенную информацию о своей работе.

Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики.

Какие данные теперь обязательны

Согласно обновлённым правилам, помимо сведений о перевозчике, в уведомлении необходимо указывать:

марку транспортного средства;

государственный регистрационный номер;

год выпуска автомобиля.

Кроме того, форма уведомления стала более гибкой: теперь перевозчики могут вносить изменения при обновлении автопарка, включая замену или добавление автомобилей.

Почему правила изменили

Как пояснили в ведомстве, ранее действовавший порядок не предусматривал привязку перевозчика к конкретному автомобилю. Это создавало сложности при определении ответственных лиц в случае ДТП или причинения ущерба пассажирам и третьим лицам.

Ожидаемый эффект

В Миннацэкономики считают, что новые требования позволят:

быстрее идентифицировать перевозчиков в случае инцидентов;

повысить уровень безопасности пассажирских перевозок;

сократить число нелегальных таксистов на рынке.

Таким образом, контроль за сферой такси станет более прозрачным и системным.