18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 10:28

Минэнерго сделало заявление о ценах на АЗС для всех автовладельцев Казахстана

Новости Казахстана 0 484

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали возможное влияние изменений в экспортных маршрутах нефти на стоимость бензина внутри страны. Ведомство заявило, что предпосылок для роста цен нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в правительстве рассказал, может ли текущая ситуация с экспортными маршрутами нефти отразиться на внутреннем рынке топлива.

Поводом для вопроса журналистов стало обсуждение прекращения транспортировки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». В обществе возникли опасения, что подобные изменения могут привести к росту цен на бензин в стране.

Однако в министерстве заверили: прямой зависимости между этими процессами нет.

В Минэнерго исключили влияние на внутренний рынок

По словам Сунгата Есимханова, поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не оказывают существенного влияния на формирование цен на топливо в Казахстане.

Он подчеркнул, что основным маршрутом экспорта остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит ключевой объем казахстанской нефти. Также, по его словам, продолжается работа по диверсификации логистических направлений.

«По транспортировке нефти по “Дружбе” такой большой зависимости у нас нет, и это никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны. Основной транспорт у нас идет через КТК. Альтернативными маршрутами также занимаются наши коллеги. Проблем по экспорту нефти на данный момент нет», — отметил вице-министр.

Ситуация на рынке топлива остается стабильной

В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен топливом в достаточном объеме, а действующая инфраструктура позволяет поддерживать стабильные поставки.

Таким образом, на текущий момент ведомство не видит предпосылок для роста цен на бензин в Казахстане из-за изменений в экспортной логистике нефти.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь