Минэнерго сделало заявление о ценах на АЗС для всех автовладельцев Казахстана

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали возможное влияние изменений в экспортных маршрутах нефти на стоимость бензина внутри страны. Ведомство заявило, что предпосылок для роста цен нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в правительстве рассказал, может ли текущая ситуация с экспортными маршрутами нефти отразиться на внутреннем рынке топлива.

Поводом для вопроса журналистов стало обсуждение прекращения транспортировки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». В обществе возникли опасения, что подобные изменения могут привести к росту цен на бензин в стране.

Однако в министерстве заверили: прямой зависимости между этими процессами нет.

В Минэнерго исключили влияние на внутренний рынок

По словам Сунгата Есимханова, поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не оказывают существенного влияния на формирование цен на топливо в Казахстане.

Он подчеркнул, что основным маршрутом экспорта остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит ключевой объем казахстанской нефти. Также, по его словам, продолжается работа по диверсификации логистических направлений.

«По транспортировке нефти по “Дружбе” такой большой зависимости у нас нет, и это никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны. Основной транспорт у нас идет через КТК. Альтернативными маршрутами также занимаются наши коллеги. Проблем по экспорту нефти на данный момент нет», — отметил вице-министр.

Ситуация на рынке топлива остается стабильной

В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен топливом в достаточном объеме, а действующая инфраструктура позволяет поддерживать стабильные поставки.

Таким образом, на текущий момент ведомство не видит предпосылок для роста цен на бензин в Казахстане из-за изменений в экспортной логистике нефти.