В Казахстане хотят ввести новый цвет госномеров: что изменится для водителей

В Казахстане рассматривают введение нового цвета государственных номерных знаков для электромобилей — это должно упростить их идентификацию на парковках и зарядных станциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
В Казахстане может появиться отдельный цвет государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей. Соответствующую инициативу озвучили в Министерстве внутренних дел.
По словам заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова, рассматривается вариант внедрения зелёных номеров, которые будут визуально выделять электромобили на дорогах.
Главная цель нововведения — упростить идентификацию электромобилей в повседневной инфраструктуре.
Речь идёт о ситуациях, где важно быстро определить тип транспорта:
Как отмечают в ведомстве, действующие камеры и автоматические системы не всегда корректно распознают электромобили, что создаёт практические сложности.
В МВД подчеркивают, что инициатива соответствует международной практике.
«Необходимы изменения фона на госномере для электромобилей. Есть мировая общепринятая практика — они окрашены в зелёный цвет, поэтому этот вопрос прорабатывается и поддерживается», — отметил Санжар Адилов.
Напомним, ранее Мажилис принял закон, регулирующий использование электромобилей, который уже вступил в силу.
Однако в процессе его реализации выявились технические и организационные сложности, связанные с отсутствием четкой визуальной идентификации таких автомобилей.
В ведомстве отмечают, что развитие инфраструктуры для электромобилей требует адаптации и сопутствующих систем. В частности, речь идёт о:
Введение отдельного цветового обозначения номерных знаков рассматривается как один из ключевых способов решения этой задачи.
