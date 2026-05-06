В Казахстане хотят ввести новый цвет госномеров: что изменится для водителей

В Казахстане рассматривают введение нового цвета государственных номерных знаков для электромобилей — это должно упростить их идентификацию на парковках и зарядных станциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

В Казахстане обсуждают «зелёные номера» для электрокаров

В Казахстане может появиться отдельный цвет государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей. Соответствующую инициативу озвучили в Министерстве внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова, рассматривается вариант внедрения зелёных номеров, которые будут визуально выделять электромобили на дорогах.

Для чего хотят изменить цвет номеров

Главная цель нововведения — упростить идентификацию электромобилей в повседневной инфраструктуре.

Речь идёт о ситуациях, где важно быстро определить тип транспорта:

на платных парковках,

на зарядных станциях,

при въезде на охраняемые территории,

в работе систем фото- и видеофиксации,

в деятельности дорожной полиции.

Как отмечают в ведомстве, действующие камеры и автоматические системы не всегда корректно распознают электромобили, что создаёт практические сложности.

Что говорят в МВД

В МВД подчеркивают, что инициатива соответствует международной практике.

«Необходимы изменения фона на госномере для электромобилей. Есть мировая общепринятая практика — они окрашены в зелёный цвет, поэтому этот вопрос прорабатывается и поддерживается», — отметил Санжар Адилов.

Закон об электромобилях уже действует

Напомним, ранее Мажилис принял закон, регулирующий использование электромобилей, который уже вступил в силу.

Однако в процессе его реализации выявились технические и организационные сложности, связанные с отсутствием четкой визуальной идентификации таких автомобилей.

Почему возникла необходимость изменений

В ведомстве отмечают, что развитие инфраструктуры для электромобилей требует адаптации и сопутствующих систем. В частности, речь идёт о:

корректной работе цифровых камер,

автоматизированных систем контроля,

и упрощении взаимодействия водителей с городской инфраструктурой.

Введение отдельного цветового обозначения номерных знаков рассматривается как один из ключевых способов решения этой задачи.