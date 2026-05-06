18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 10:52

В Казахстане хотят ввести новый цвет госномеров: что изменится для водителей

Новости Казахстана 0 953

В Казахстане рассматривают введение нового цвета государственных номерных знаков для электромобилей — это должно упростить их идентификацию на парковках и зарядных станциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Казахстане обсуждают «зелёные номера» для электрокаров

В Казахстане может появиться отдельный цвет государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей. Соответствующую инициативу озвучили в Министерстве внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова, рассматривается вариант внедрения зелёных номеров, которые будут визуально выделять электромобили на дорогах.

Для чего хотят изменить цвет номеров

Главная цель нововведения — упростить идентификацию электромобилей в повседневной инфраструктуре.

Речь идёт о ситуациях, где важно быстро определить тип транспорта:

  • на платных парковках,
  • на зарядных станциях,
  • при въезде на охраняемые территории,
  • в работе систем фото- и видеофиксации,
  • в деятельности дорожной полиции.

Как отмечают в ведомстве, действующие камеры и автоматические системы не всегда корректно распознают электромобили, что создаёт практические сложности.

Что говорят в МВД

В МВД подчеркивают, что инициатива соответствует международной практике.

«Необходимы изменения фона на госномере для электромобилей. Есть мировая общепринятая практика — они окрашены в зелёный цвет, поэтому этот вопрос прорабатывается и поддерживается», — отметил Санжар Адилов.

Закон об электромобилях уже действует

Напомним, ранее Мажилис принял закон, регулирующий использование электромобилей, который уже вступил в силу.

Однако в процессе его реализации выявились технические и организационные сложности, связанные с отсутствием четкой визуальной идентификации таких автомобилей.

Почему возникла необходимость изменений

В ведомстве отмечают, что развитие инфраструктуры для электромобилей требует адаптации и сопутствующих систем. В частности, речь идёт о:

  • корректной работе цифровых камер,
  • автоматизированных систем контроля,
  • и упрощении взаимодействия водителей с городской инфраструктурой.

Введение отдельного цветового обозначения номерных знаков рассматривается как один из ключевых способов решения этой задачи.

4
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь