В Казахстане снижают ставки по ипотеке: что изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новое ограничение по ипотечным займам — максимальная годовая эффективная ставка будет снижена с 25% до 20%, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Depositphotos

Новое ограничение: что изменится

В Казахстане пересмотрели предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным кредитам. Соответствующее решение приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком.

Сейчас максимальный уровень ГЭСВ по ипотеке составляет 25%, однако уже с 1 июля он будет снижен до 20%. Это означает, что банки не смогут выдавать жилищные кредиты с полной стоимостью выше установленного порога.

Решение связано с завершением временной отсрочки, введённой в октябре прошлого года.

Что такое ГЭСВ и почему это важно

ГЭСВ — это ключевой показатель, отражающий реальную стоимость кредита для заемщика. В отличие от номинальной ставки, он включает все дополнительные расходы, связанные с оформлением займа.

В состав ГЭСВ входят:

банковские комиссии;

страховые платежи;

иные сопутствующие расходы.

Таким образом, снижение предельной ГЭСВ означает фактическое удешевление ипотечных займов для населения.

Как это повлияет на заемщиков

После вступления новых правил в силу банки будут обязаны соблюдать лимит в 20% по полной стоимости ипотеки. Это:

ограничит рост переплат по кредитам;

повысит прозрачность условий;

сделает ипотеку более доступной для части заемщиков.

Однако эксперты не исключают и обратного эффекта — ужесточение требований к клиентам и снижение объемов кредитования.

Возможны ли новые правила по первоначальному взносу

Ранее обсуждалась более гибкая модель регулирования ипотечных ставок. В частности, предлагалось установить два уровня ГЭСВ в зависимости от размера первоначального взноса:

до 20% — при взносе от 30% и выше;

до 25% — если первоначальный взнос меньше 30%.

На данный момент окончательное решение по этой инициативе не принято. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что механизм находится в разработке и может быть утверждён отдельным нормативным актом.

Риски для рынка недвижимости

Эксперты предупреждают, что при отсутствии альтернативных механизмов регулирования банки могут сократить выдачу ипотечных займов. Подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда введённые ограничения негативно сказались на активности, особенно на вторичном рынке жилья.

Снижение предельной ставки, с одной стороны, защищает заемщиков, но с другой — может снизить интерес банков к ипотечному кредитованию.

Ставки по другим видам кредитов

Одновременно с ипотекой утверждены предельные ставки и по другим финансовым продуктам.

Банковские займы:

беззалоговые — до 46%;

обеспеченные залогом — до 35%.

Микрокредиты:

стандартные — до 46%;

краткосрочные (до 45 дней и до 45 МРП, около 194,6 тыс. тенге): не более 0,3% в день; не выше 179% годовых.



Когда вступят в силу изменения

Общее постановление начнет действовать через 10 дней после официального опубликования — ориентировочно с 16 мая 2026 года.

При этом ключевое изменение по ипотеке — снижение ГЭСВ до 20% — вступит в силу позже, с 1 июля 2026 года.