18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 11:52

В Казахстане снижают ставки по ипотеке: что изменится с 1 июля

Новости Казахстана 0 646

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новое ограничение по ипотечным займам — максимальная годовая эффективная ставка будет снижена с 25% до 20%, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новое ограничение: что изменится

В Казахстане пересмотрели предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным кредитам. Соответствующее решение приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком.

Сейчас максимальный уровень ГЭСВ по ипотеке составляет 25%, однако уже с 1 июля он будет снижен до 20%. Это означает, что банки не смогут выдавать жилищные кредиты с полной стоимостью выше установленного порога.

Решение связано с завершением временной отсрочки, введённой в октябре прошлого года.

Что такое ГЭСВ и почему это важно

ГЭСВ — это ключевой показатель, отражающий реальную стоимость кредита для заемщика. В отличие от номинальной ставки, он включает все дополнительные расходы, связанные с оформлением займа.

В состав ГЭСВ входят:

  • банковские комиссии;
  • страховые платежи;
  • иные сопутствующие расходы.

Таким образом, снижение предельной ГЭСВ означает фактическое удешевление ипотечных займов для населения.

Как это повлияет на заемщиков

После вступления новых правил в силу банки будут обязаны соблюдать лимит в 20% по полной стоимости ипотеки. Это:

  • ограничит рост переплат по кредитам;
  • повысит прозрачность условий;
  • сделает ипотеку более доступной для части заемщиков.

Однако эксперты не исключают и обратного эффекта — ужесточение требований к клиентам и снижение объемов кредитования.

Возможны ли новые правила по первоначальному взносу

Ранее обсуждалась более гибкая модель регулирования ипотечных ставок. В частности, предлагалось установить два уровня ГЭСВ в зависимости от размера первоначального взноса:

  • до 20% — при взносе от 30% и выше;
  • до 25% — если первоначальный взнос меньше 30%.

На данный момент окончательное решение по этой инициативе не принято. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что механизм находится в разработке и может быть утверждён отдельным нормативным актом.

Риски для рынка недвижимости

Эксперты предупреждают, что при отсутствии альтернативных механизмов регулирования банки могут сократить выдачу ипотечных займов. Подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда введённые ограничения негативно сказались на активности, особенно на вторичном рынке жилья.

Снижение предельной ставки, с одной стороны, защищает заемщиков, но с другой — может снизить интерес банков к ипотечному кредитованию.

Ставки по другим видам кредитов

Одновременно с ипотекой утверждены предельные ставки и по другим финансовым продуктам.

Банковские займы:

  • беззалоговые — до 46%;
  • обеспеченные залогом — до 35%.

Микрокредиты:

  • стандартные — до 46%;
  • краткосрочные (до 45 дней и до 45 МРП, около 194,6 тыс. тенге):
    • не более 0,3% в день;
    • не выше 179% годовых.

Когда вступят в силу изменения

Общее постановление начнет действовать через 10 дней после официального опубликования — ориентировочно с 16 мая 2026 года.

При этом ключевое изменение по ипотеке — снижение ГЭСВ до 20% — вступит в силу позже, с 1 июля 2026 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь