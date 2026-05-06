Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
06.05.2026, 12:30

Казахстанцы будут выбирать поликлиники по новым правилам

В Казахстане планируют изменить систему прикрепления граждан к поликлиникам. Минздрав предлагает отказаться от ежегодной кампании и закрепить пациентов за медорганизациями на постоянной основе с сохранением права выбора и смены клиники, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Министерство здравоохранения Казахстана разработало проект новых правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение.

Инициатива направлена на обновление действующего механизма выбора поликлиники и организации медицинского обслуживания населения.

Отмена ежегодной кампании прикрепления

Одним из ключевых изменений может стать отказ от ежегодной кампании прикрепления граждан к поликлиникам, которая сейчас проводится с 1 сентября по 1 ноября.

Ведомство считает, что действующая система создает дополнительную административную нагрузку и не всегда удобна для пациентов.

Вместо этого предлагается перейти к постоянному закреплению граждан за медицинскими организациями.

Закрепление за одной поликлиникой

Проект предусматривает закрепление гражданина за одной поликлиникой вне зависимости от формы собственности медицинской организации.

Также предлагается определить территориальные границы обслуживания медучреждений, что должно упростить распределение пациентов и повысить доступность первичной помощи.

Сохранение права выбора и смены поликлиники

Несмотря на изменения, граждане сохранят право свободного выбора медицинской организации.

Сменить поликлинику можно будет:

  • при переезде на новое место жительства;
  • по личному желанию пациента.

Таким образом, система должна стать более стабильной, но при этом сохранить гибкость.

Отдельный порядок для отдельных категорий граждан

В документе также уточняется порядок прикрепления отдельных категорий населения, включая:

  • студентов и курсантов;
  • военнослужащих;
  • детей и беременных женщин.

Особое внимание уделено обеспечению патронажного наблюдения и семейно-ориентированного подхода в медицинском обслуживании.

Изменения в системе добровольного медстрахования

Проектом предлагается исключить практику прикрепления к поликлиникам в рамках договоров добровольного медицинского страхования.

При этом услуги по ДМС будут оказываться на договорной основе с выбранной пациентом медицинской организацией.

Цели предлагаемых изменений

В Министерстве здравоохранения отмечают, что реформа направлена на:

  • повышение прозрачности системы прикрепления;
  • обеспечение непрерывного наблюдения пациентов;
  • улучшение профилактической работы;
  • упрощение административных процедур.

Подчеркивается, что изменения не затрагивают порядок оказания медицинской помощи и не повлекут ухудшения доступности медицинских услуг.

Обсуждение проекта

Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения до 22 мая. После завершения обсуждения документ может быть доработан с учетом предложений граждан и экспертного сообщества.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь