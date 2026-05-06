Родственники и друзья — на выход: кого из чиновников в Казахстане заставят уволиться

Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года одобрили пакет поправок, направленных на усиление мер противодействия коррупции. Документ уже направлен на рассмотрение в Сенат и предусматривает значительное расширение ограничений для госслужащих и работников квазигоссектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как отметил депутат Айдос Сарым, изменения разрабатывались в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы. Основная цель реформы — усиление превентивных механизмов и предотвращение коррупционных рисков до их возникновения.
В рамках поправок:
Одним из ключевых нововведений станет расширение круга лиц, которым запрещено работать вместе.
Теперь ограничения распространяются не только на прямых родственников, но и на так называемых «связанных лиц».
Также:
Если меры по урегулированию конфликта интересов не будут приняты вовремя, предусмотрена:
Кроме того, сделки и решения, принятые в условиях конфликта интересов, могут быть признаны недействительными.
Законопроект усиливает уголовное преследование за коррупционные действия.
Теперь уголовно наказуемыми станут не только факты получения взятки, но и:
По словам депутатов, это соответствует международной практике и позволяет предотвращать коррупционные преступления на ранней стадии — до нанесения ущерба государству.
Отдельный блок поправок касается так называемой бытовой коррупции.
Предусматривается:
Поправки также затрагивают юридические лица. Для них:
Кроме того, государственным юридическим лицам разрешат принимать безвозмездные подарки, полученные в ходе официальных или протокольных мероприятий, с последующим включением их в состав госимущества.
После одобрения Мажилисом документ направлен в Сенат. В случае принятия поправки станут частью обновленной антикоррупционной системы Казахстана, которая, по замыслу разработчиков, должна усилить прозрачность и снизить коррупционные риски на всех уровнях госуправления.
