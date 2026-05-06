Родственники и друзья — на выход: кого из чиновников в Казахстане заставят уволиться

Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года одобрили пакет поправок, направленных на усиление мер противодействия коррупции. Документ уже направлен на рассмотрение в Сенат и предусматривает значительное расширение ограничений для госслужащих и работников квазигоссектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Усиление антикоррупционной политики: что предложили депутаты

Как отметил депутат Айдос Сарым, изменения разрабатывались в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы. Основная цель реформы — усиление превентивных механизмов и предотвращение коррупционных рисков до их возникновения.

В рамках поправок:

расширяется контроль за конфликтом интересов;

усиливается роль комплаенс-служб и служб управления персоналом;

уточняются обязанности госслужащих по декларированию личных интересов.

Запрет на совместную службу и контроль за конфликтом интересов

Одним из ключевых нововведений станет расширение круга лиц, которым запрещено работать вместе.

Теперь ограничения распространяются не только на прямых родственников, но и на так называемых «связанных лиц».

Также:

подробно регламентируется процедура предотвращения конфликта интересов;

вводится обязанность раскрывать личные интересы;

усиливается контроль кадровых решений в госорганах и квазигоссекторе.

Если меры по урегулированию конфликта интересов не будут приняты вовремя, предусмотрена:

дисциплинарная ответственность;

административная ответственность.

Кроме того, сделки и решения, принятые в условиях конфликта интересов, могут быть признаны недействительными.

Новые правила по взяткам: уголовная ответственность расширяется

Законопроект усиливает уголовное преследование за коррупционные действия.

Теперь уголовно наказуемыми станут не только факты получения взятки, но и:

обещание взятки;

предложение взятки;

требование взятки.

По словам депутатов, это соответствует международной практике и позволяет предотвращать коррупционные преступления на ранней стадии — до нанесения ущерба государству.

Ужесточение ответственности в бытовой коррупции

Отдельный блок поправок касается так называемой бытовой коррупции.

Предусматривается:

усиление уголовной ответственности для работников, не являющихся госслужащими;

наказание за получение незаконного вознаграждения в крупном размере или с вымогательством;

введение ответственности за дачу незаконного вознаграждения таким лицам.

Ответственность компаний и новые правила для подарков

Поправки также затрагивают юридические лица. Для них:

усиливается ответственность за коррупционные правонарушения;

вводятся санкции, сопоставимые с уголовными мерами.

Кроме того, государственным юридическим лицам разрешат принимать безвозмездные подарки, полученные в ходе официальных или протокольных мероприятий, с последующим включением их в состав госимущества.

Что дальше

После одобрения Мажилисом документ направлен в Сенат. В случае принятия поправки станут частью обновленной антикоррупционной системы Казахстана, которая, по замыслу разработчиков, должна усилить прозрачность и снизить коррупционные риски на всех уровнях госуправления.