06.05.2026, 13:08

Родственники и друзья — на выход: кого из чиновников в Казахстане заставят уволиться

Новости Казахстана 0 740

Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года одобрили пакет поправок, направленных на усиление мер противодействия коррупции. Документ уже направлен на рассмотрение в Сенат и предусматривает значительное расширение ограничений для госслужащих и работников квазигоссектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: news.myseldon.com

Усиление антикоррупционной политики: что предложили депутаты

Как отметил депутат Айдос Сарым, изменения разрабатывались в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы. Основная цель реформы — усиление превентивных механизмов и предотвращение коррупционных рисков до их возникновения.

В рамках поправок:

  • расширяется контроль за конфликтом интересов;
  • усиливается роль комплаенс-служб и служб управления персоналом;
  • уточняются обязанности госслужащих по декларированию личных интересов.

Запрет на совместную службу и контроль за конфликтом интересов

Одним из ключевых нововведений станет расширение круга лиц, которым запрещено работать вместе.

Теперь ограничения распространяются не только на прямых родственников, но и на так называемых «связанных лиц».

Также:

  • подробно регламентируется процедура предотвращения конфликта интересов;
  • вводится обязанность раскрывать личные интересы;
  • усиливается контроль кадровых решений в госорганах и квазигоссекторе.

Если меры по урегулированию конфликта интересов не будут приняты вовремя, предусмотрена:

  • дисциплинарная ответственность;
  • административная ответственность.

Кроме того, сделки и решения, принятые в условиях конфликта интересов, могут быть признаны недействительными.

Новые правила по взяткам: уголовная ответственность расширяется

Законопроект усиливает уголовное преследование за коррупционные действия.

Теперь уголовно наказуемыми станут не только факты получения взятки, но и:

  • обещание взятки;
  • предложение взятки;
  • требование взятки.

По словам депутатов, это соответствует международной практике и позволяет предотвращать коррупционные преступления на ранней стадии — до нанесения ущерба государству.

Ужесточение ответственности в бытовой коррупции

Отдельный блок поправок касается так называемой бытовой коррупции.

Предусматривается:

  • усиление уголовной ответственности для работников, не являющихся госслужащими;
  • наказание за получение незаконного вознаграждения в крупном размере или с вымогательством;
  • введение ответственности за дачу незаконного вознаграждения таким лицам.

Ответственность компаний и новые правила для подарков

Поправки также затрагивают юридические лица. Для них:

  • усиливается ответственность за коррупционные правонарушения;
  • вводятся санкции, сопоставимые с уголовными мерами.

Кроме того, государственным юридическим лицам разрешат принимать безвозмездные подарки, полученные в ходе официальных или протокольных мероприятий, с последующим включением их в состав госимущества.

Что дальше

После одобрения Мажилисом документ направлен в Сенат. В случае принятия поправки станут частью обновленной антикоррупционной системы Казахстана, которая, по замыслу разработчиков, должна усилить прозрачность и снизить коррупционные риски на всех уровнях госуправления.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь