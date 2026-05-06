06.05.2026, 13:26

Самолет авиакомпании SWISS подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном

Новости Казахстана 0 747

Пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS, выполнявший рейс из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана и был перенаправлен в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: smi24.kz

Сигнал тревоги в районе озера Балхаш

Инцидент произошел во время полета над центральной частью Казахстана. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия, находясь в районе озера Балхаш.

Речь идет о рейсе международного направления Сеул — Цюрих, выполняемом на дальнемагистральном самолете Airbus A350.

Аварийный код 7700 и действия экипажа

Во время полета экипаж активировал транспондерный код 7700 — универсальный сигнал, который используется в авиации для обозначения общей чрезвычайной ситуации на борту.

Этот код не всегда означает катастрофическую угрозу, однако автоматически сигнализирует диспетчерским службам о необходимости повышенного внимания к рейсу и возможного изменения маршрута.

После подачи сигнала экипаж принял решение о перенаправлении самолета в ближайший крупный аэропорт.

Посадка в Алматы и реакция служб

Согласно данным сервисов мониторинга воздушного движения, самолет был направлен в международный аэропорт Алматы.

На данный момент официальные казахстанские авиационные службы не представили подробных комментариев относительно причин срабатывания аварийного сигнала.

Ожидается, что информация о техническом состоянии воздушного судна и обстоятельствах инцидента будет уточнена после посадки и проверки самолета.

Что известно о рейсе и авиакомпании SWISS

Авиакомпания SWISS является национальным перевозчиком Швейцарии и выполняет регулярные рейсы по направлениям в Европу, Азию, Америку и Африку. Она входит в структуру Lufthansa Group и обслуживает широкий парк дальнемагистральных самолетов.

Маршрут Сеул — Цюрих относится к числу протяженных межконтинентальных рейсов, проходящих через воздушное пространство нескольких стран, включая Казахстан.

Контекст и дальнейшие ожидания

Подобные сигналы в авиации требуют обязательной проверки и анализа после посадки, даже если ситуация не привела к аварийной посадке в экстренном смысле.

Официальные выводы о причинах инцидента будут сделаны после осмотра воздушного судна и расшифровки бортовых данных.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь