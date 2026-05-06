Бывшего акима обнаружили мертвым в собственном доме в Актюбинской области

В Актюбинской области обнаружен мертвым бывший аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов. По факту произошедшего начато досудебное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Обстоятельства происшествия

Как сообщили в официальных органах, Куанышбек Серикжанов был найден без признаков жизни в собственном доме. Инцидент произошел вскоре после его ухода с должности.

Ранее, по данным акимата Актюбинской области, он сам подал заявление об увольнении и официально оставил пост акима Кенкиякского сельского округа накануне трагического события.

Позиция акимата региона

В региональном акимате подтвердили факт прекращения полномочий Серикжанова, уточнив, что его отставка была оформлена на основании личного заявления.

Дополнительные комментарии относительно обстоятельств его смерти в ведомстве не предоставили.

Досудебное расследование

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту смерти мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В интересах следствия подробности пока не разглашаются.

Официальная информация уточняется

На данный момент правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия и сбор материалов. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.