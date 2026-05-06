18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 17:49

10 044 673: Казахстан пересчитал всех мужчин — от младенцев до аксакалов

Новости Казахстана 0 385

В Казахстане озвучили актуальную численность мужского населения и раскрыли демографические и социальные показатели накануне Дня защитника Отечества, сообщает Lada.kz. 

Фото: wildticketasia.com
Фото: wildticketasia.com

В Бюро национальной статистики представили обновленные данные о численности мужчин в стране. По состоянию на 1 апреля 2026 года общее население Казахстана достигло 20 547 909 человек.

Из них мужчины составляют 10 044 673 человека. Именно столько казахстанцев будут принимать поздравления с Днем защитника Отечества.

Возрастная структура мужского населения

Статистика показывает, что основная часть мужчин приходится на трудоспособный возраст:

  • 0–15 лет — 30,2%
  • 16–60 лет — 56,5%
  • 61 год и старше — 13,3%

Таким образом, более половины мужчин в стране — это экономически активное население.

Где проживает больше всего мужчин

Наибольшая концентрация мужского населения наблюдается в крупных городах и густонаселенных регионах:

  • Алматы — около 1,1 млн
  • Туркестанская область — около 1,1 млн
  • Алматинская область — 806,5 тыс.
  • Астана — 785,4 тыс.

Эти регионы формируют основную долю мужского населения страны.

Средний возраст и продолжительность жизни

Согласно данным БНС:

  • средний возраст мужчин — 31,1 года;
  • ожидаемая продолжительность жизни — 72,19 года.

Эти показатели отражают общие демографические тенденции и уровень здравоохранения.

Мужчины на рынке труда

По итогам 2025 года мужчины занимают значительную долю в экономике страны:

  • среди всех занятых — 51,6% (4,8 млн человек);
  • среди наемных работников — 50,6%;
  • среди самозанятых — 55,1%.

Также мужчины преобладают среди индивидуальных предпринимателей — их доля составляет 54,7%.

В каких сферах работают мужчины

Наибольшая занятость мужчин зафиксирована в следующих отраслях:

  • промышленность — 16,5%;
  • оптовая торговля — 14%;
  • сельское хозяйство — 12,4%;
  • транспорт и складирование — 11,1%.

Чаще всего трудоустроены мужчины в возрасте 35–44 лет — около 1,4 млн человек.

Популярные мужские имена

В первые пять месяцев 2026 года самым распространенным мужским именем стало Алан — его получили 817 новорожденных.

В число популярных также вошли:

  • Айсултан
  • Алихан
  • Мухаммед
  • Рамазан.
0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь