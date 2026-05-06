10 044 673: Казахстан пересчитал всех мужчин — от младенцев до аксакалов

В Казахстане озвучили актуальную численность мужского населения и раскрыли демографические и социальные показатели накануне Дня защитника Отечества, сообщает Lada.kz.

В Бюро национальной статистики представили обновленные данные о численности мужчин в стране. По состоянию на 1 апреля 2026 года общее население Казахстана достигло 20 547 909 человек.

Из них мужчины составляют 10 044 673 человека. Именно столько казахстанцев будут принимать поздравления с Днем защитника Отечества.

Возрастная структура мужского населения

Статистика показывает, что основная часть мужчин приходится на трудоспособный возраст:

0–15 лет — 30,2%

— 30,2% 16–60 лет — 56,5%

— 56,5% 61 год и старше — 13,3%

Таким образом, более половины мужчин в стране — это экономически активное население.

Где проживает больше всего мужчин

Наибольшая концентрация мужского населения наблюдается в крупных городах и густонаселенных регионах:

Алматы — около 1,1 млн

Туркестанская область — около 1,1 млн

Алматинская область — 806,5 тыс.

Астана — 785,4 тыс.

Эти регионы формируют основную долю мужского населения страны.

Средний возраст и продолжительность жизни

Согласно данным БНС:

средний возраст мужчин — 31,1 года ;

; ожидаемая продолжительность жизни — 72,19 года.

Эти показатели отражают общие демографические тенденции и уровень здравоохранения.

Мужчины на рынке труда

По итогам 2025 года мужчины занимают значительную долю в экономике страны:

среди всех занятых — 51,6% (4,8 млн человек);

(4,8 млн человек); среди наемных работников — 50,6% ;

; среди самозанятых — 55,1%.

Также мужчины преобладают среди индивидуальных предпринимателей — их доля составляет 54,7%.

В каких сферах работают мужчины

Наибольшая занятость мужчин зафиксирована в следующих отраслях:

промышленность — 16,5%;

оптовая торговля — 14%;

сельское хозяйство — 12,4%;

транспорт и складирование — 11,1%.

Чаще всего трудоустроены мужчины в возрасте 35–44 лет — около 1,4 млн человек.

Популярные мужские имена

В первые пять месяцев 2026 года самым распространенным мужским именем стало Алан — его получили 817 новорожденных.

В число популярных также вошли: