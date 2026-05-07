Они не вернулись... Более 270 тысяч казахстанцев числятся пропавшими без вести спустя 80 лет после Победы

В Казахстане до сих пор не установлена судьба более 270 тысяч участников Великой Отечественной войны. Поисковые работы продолжаются спустя 80 лет после Победы, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Масштаб проблемы

Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны тысячи семей в Казахстане все еще не знают, где похоронены их родные. Многие солдаты и офицеры официально числятся пропавшими без вести.

По данным поисковиков, речь идет о более чем 270 тысячах человек, чьи судьбы до сих пор не установлены.

Работа поискового объединения Atamnyn Amanaty

Поиском пропавших военнослужащих занимается общественное объединение «Atamnyn Amanaty» («Завет предков»). Организация не является государственной структурой и работает на основе волонтерской инициативы.

За шесть лет деятельности:

получено свыше 12 тысяч заявок от граждан;

установлены места захоронения более 4500 казахстанцев;

десятки семей получили подтверждение судьбы своих родственников.

Ежемесячно поисковики восстанавливают имена 40–50 бойцов, ранее не числившихся в базах данных.

Возвращение имен и перезахоронения

При поддержке Министерства обороны Казахстана 23 найденных военнослужащих были доставлены на родину и с воинскими почестями преданы земле.

Проблемы архивов и идентификации

По словам председателя объединения Мурата Молдагалиева, одной из ключевых проблем остается отсутствие единой цифровой базы данных.

Сегодня информация хранится:

в районных и областных департаментах по делам обороны;

в виде бумажных карточек первичного призыва;

в частично утраченных и ветхих архивах.

Дополнительные сложности создают:

искажения казахских и тюркских фамилий в военных документах;

ошибки при записи имен «на слух»;

отсутствие точных данных о родственниках.

По этой причине поисковики просят указывать максимально полные данные о семье фронтовика — родителей, супругов, братьев и сестер.

Инициатива по созданию национальной базы данных

«Atamnyn Amanaty» предлагает создать единую электронную базу участников войны в Казахстане.

Для этого необходимо:

оцифровать архивные карточки призывников;

систематизировать данные из региональных архивов;

интегрировать информацию с международными базами, включая российские ресурсы.

По мнению инициаторов, это позволит любому гражданину быстро находить сведения о своих родственниках через онлайн-систему.

Международные поисковые экспедиции

Сводный поисковый отряд организации ежегодно участвует в международных экспедициях, включая проект «Западный фронт. Варшавское шоссе» в России.

В работах принимают участие:

преподаватели военных учебных заведений;

курсанты военно-технических школ Министерства обороны Казахстана;

волонтеры и историки.

Братские могилы в Казахстане

Отдельное направление работы связано с изучением захоронений на территории Казахстана.

По данным поисковиков, на западе страны может находиться около 50 братских могил времен войны.

В годы войны Урдинский район Западно-Казахстанской области был отнесен к прифронтовой зоне и подвергался бомбардировкам. Здесь, по данным исследований, могут быть захоронены:

солдаты Красной армии;

эвакуированные граждане;

мирные жители.

Госпитали и утраченные архивы

Во время войны в Казахстане действовало 672 военных госпиталя. Через них прошли тысячи раненых бойцов.

Однако сведения о погибших в госпиталях:

частично утрачены;

были переданы в архивы СССР;

сейчас находятся в российских ведомственных структурах.

Это также осложняет восстановление полной картины потерь.

Как подать заявку на поиск родственника

Граждане, которые ищут пропавших родственников времен войны, могут обратиться в «Atamnyn Amanaty» напрямую.

Контактные лица: