Они не вернулись... Более 270 тысяч казахстанцев числятся пропавшими без вести спустя 80 лет после Победы

В Казахстане до сих пор не установлена судьба более 270 тысяч участников Великой Отечественной войны. Поисковые работы продолжаются спустя 80 лет после Победы, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны тысячи семей в Казахстане все еще не знают, где похоронены их родные. Многие солдаты и офицеры официально числятся пропавшими без вести.
По данным поисковиков, речь идет о более чем 270 тысячах человек, чьи судьбы до сих пор не установлены.
Поиском пропавших военнослужащих занимается общественное объединение «Atamnyn Amanaty» («Завет предков»). Организация не является государственной структурой и работает на основе волонтерской инициативы.
За шесть лет деятельности:
Ежемесячно поисковики восстанавливают имена 40–50 бойцов, ранее не числившихся в базах данных.
При поддержке Министерства обороны Казахстана 23 найденных военнослужащих были доставлены на родину и с воинскими почестями преданы земле.
По словам председателя объединения Мурата Молдагалиева, одной из ключевых проблем остается отсутствие единой цифровой базы данных.
Сегодня информация хранится:
Дополнительные сложности создают:
По этой причине поисковики просят указывать максимально полные данные о семье фронтовика — родителей, супругов, братьев и сестер.
«Atamnyn Amanaty» предлагает создать единую электронную базу участников войны в Казахстане.
Для этого необходимо:
По мнению инициаторов, это позволит любому гражданину быстро находить сведения о своих родственниках через онлайн-систему.
Сводный поисковый отряд организации ежегодно участвует в международных экспедициях, включая проект «Западный фронт. Варшавское шоссе» в России.
В работах принимают участие:
Отдельное направление работы связано с изучением захоронений на территории Казахстана.
По данным поисковиков, на западе страны может находиться около 50 братских могил времен войны.
В годы войны Урдинский район Западно-Казахстанской области был отнесен к прифронтовой зоне и подвергался бомбардировкам. Здесь, по данным исследований, могут быть захоронены:
Во время войны в Казахстане действовало 672 военных госпиталя. Через них прошли тысячи раненых бойцов.
Однако сведения о погибших в госпиталях:
Это также осложняет восстановление полной картины потерь.
Граждане, которые ищут пропавших родственников времен войны, могут обратиться в «Atamnyn Amanaty» напрямую.
Контактные лица:
