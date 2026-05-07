18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 20:51

В Казахстане радикально упрощают выплату зарплат

Новости Казахстана 0 342

В Казахстане планируют внедрить единый платеж для всех зарплатных отчислений вместо действующих восьми. Власти заявляют, что нагрузка на фонд оплаты труда не изменится, однако система администрирования станет проще и прозрачнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: forbes.com
Фото: forbes.com

Переход к единому платежу вместо восьми

В Казахстане обсуждается переход к единому механизму уплаты всех зарплатных налогов и социальных отчислений. Речь идет об объединении действующих платежей в одну систему, которая будет обрабатываться через банки и информационные системы Министерства труда.

Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сегодня работодатели совершают сразу восемь отдельных перечислений — включая пенсионные, социальные и налоговые платежи.

В новой модели предлагается заменить их одним платежом, который затем автоматически распределяется между соответствующими структурами: ЕНПФ, Государственным фондом социального страхования, системой медстрахования и Комитетом госдоходов.

Нагрузка на бизнес останется прежней

Власти подчеркивают, что ключевое изменение носит технический характер и не затрагивает общий уровень налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

По словам Амрина, перед запуском системы будет проведен пилотный режим. Это позволит протестировать работу всех цифровых платформ и устранить возможные ошибки до масштабного внедрения.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что цифровизация неизбежно требует технической настройки, однако бизнес не должен нести дополнительных издержек в процессе перехода. Он также заявил о постепенном формировании более прозрачного взаимодействия между государством и предпринимателями.

Проблемы цифровых налоговых систем

Отдельное внимание на заседании уделили работе электронных сервисов Комитета госдоходов. Представители бизнеса сообщили о проблемах с отображением данных в лицевых счетах и нестабильной работе систем.

По данным Минфина, часть сложностей возникла из-за одновременного функционирования старого и нового кабинетов налогоплательщика, которые временно работали параллельно для синхронизации данных.

Ведомство заявило, что старый кабинет будет полностью отключен в ближайшее время, что должно снизить количество технических ошибок.

Самозанятые и возвраты платежей

Дополнительные сложности зафиксированы у платформенной занятости. Представители сервисов сообщили о возвратах социальных платежей по ряду категорий граждан, включая пенсионеров и самозанятых.

По оценкам, через отдельные платформы в Казахстане работают сотни тысяч самозанятых, а объем социальных отчислений за квартал исчисляется сотнями миллионов тенге.

Проблема признана системной и находится в проработке нескольких министерств.

Что предлагают эксперты

Налоговый эксперт Максим Барышев предложил ряд мер для повышения эффективности цифровой налоговой системы:

  • запретить штрафы при недоступности государственных сервисов
  • предоставить API для бухгалтерских программ
  • создать единую базу данных (Data Lake) для госорганов

По его словам, это позволит исключить повторную сдачу одинаковых данных и снизить административную нагрузку на бизнес.

Перспективы реформы

Власти рассчитывают, что внедрение единого платежа станет частью более широкой цифровизации налоговой системы. Основная цель — сократить количество операций для работодателей и повысить прозрачность распределения социальных отчислений.

При этом окончательные сроки внедрения новой модели будут определены после завершения пилотного этапа.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь