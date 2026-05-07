В Казахстане радикально упрощают выплату зарплат

В Казахстане планируют внедрить единый платеж для всех зарплатных отчислений вместо действующих восьми. Власти заявляют, что нагрузка на фонд оплаты труда не изменится, однако система администрирования станет проще и прозрачнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане обсуждается переход к единому механизму уплаты всех зарплатных налогов и социальных отчислений. Речь идет об объединении действующих платежей в одну систему, которая будет обрабатываться через банки и информационные системы Министерства труда.
Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сегодня работодатели совершают сразу восемь отдельных перечислений — включая пенсионные, социальные и налоговые платежи.
В новой модели предлагается заменить их одним платежом, который затем автоматически распределяется между соответствующими структурами: ЕНПФ, Государственным фондом социального страхования, системой медстрахования и Комитетом госдоходов.
Власти подчеркивают, что ключевое изменение носит технический характер и не затрагивает общий уровень налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
По словам Амрина, перед запуском системы будет проведен пилотный режим. Это позволит протестировать работу всех цифровых платформ и устранить возможные ошибки до масштабного внедрения.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что цифровизация неизбежно требует технической настройки, однако бизнес не должен нести дополнительных издержек в процессе перехода. Он также заявил о постепенном формировании более прозрачного взаимодействия между государством и предпринимателями.
Отдельное внимание на заседании уделили работе электронных сервисов Комитета госдоходов. Представители бизнеса сообщили о проблемах с отображением данных в лицевых счетах и нестабильной работе систем.
По данным Минфина, часть сложностей возникла из-за одновременного функционирования старого и нового кабинетов налогоплательщика, которые временно работали параллельно для синхронизации данных.
Ведомство заявило, что старый кабинет будет полностью отключен в ближайшее время, что должно снизить количество технических ошибок.
Дополнительные сложности зафиксированы у платформенной занятости. Представители сервисов сообщили о возвратах социальных платежей по ряду категорий граждан, включая пенсионеров и самозанятых.
По оценкам, через отдельные платформы в Казахстане работают сотни тысяч самозанятых, а объем социальных отчислений за квартал исчисляется сотнями миллионов тенге.
Проблема признана системной и находится в проработке нескольких министерств.
Налоговый эксперт Максим Барышев предложил ряд мер для повышения эффективности цифровой налоговой системы:
По его словам, это позволит исключить повторную сдачу одинаковых данных и снизить административную нагрузку на бизнес.
Власти рассчитывают, что внедрение единого платежа станет частью более широкой цифровизации налоговой системы. Основная цель — сократить количество операций для работодателей и повысить прозрачность распределения социальных отчислений.
При этом окончательные сроки внедрения новой модели будут определены после завершения пилотного этапа.
