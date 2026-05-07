Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
07.05.2026, 06:21

Казахстанец умер после укуса клеща

Новости Казахстана 0 744

В Жамбылской области зафиксирован первый в этом сезоне летальный случай после укуса клеща. Мужчина заразился конго-крымской геморрагической лихорадкой — опасной вирусной инфекцией, которая может привести к тяжелым осложнениям и смерти, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как сообщает телеканал КТК, погибший проживал в Шуском районе и занимался животноводством. После укуса клеща он не сразу обратился за медицинской помощью, что, по словам специалистов, могло сыграть роковую роль.

Опасные клещи активизировались с наступлением тепла

Эпидемиологи отмечают, что с приходом теплой погоды клещи в регионе стали значительно активнее. Особую угрозу представляют иксодовые клещи — именно они являются переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

Основными переносчиками паразитов специалисты называют сельскохозяйственных животных, особенно овец и баранов. По данным санитарных служб, на одном животном могут находиться десятки и даже более сотни клещей. При этом достаточно одного зараженного паразита, чтобы смертельно опасный вирус передался человеку.

Пастухи и фермеры вынуждены постоянно проверять скот

С началом сезона жители сельских районов, работающие со скотом, стали уделять особое внимание мерам безопасности. Пастухи практически ежедневно осматривают животных и проверяют одежду и кожу на наличие клещей.

Местные жители опасаются распространения инфекции, поскольку в регионе существуют природные очаги заболевания. По официальным данным, опасные зоны обнаружены сразу в шести районах Жамбылской области, а также в Таразе.

Вирус нашли в десятках проб

Специалисты уже провели масштабную эпидемиологическую разведку. В общей сложности было собрано около 27 тысяч клещей. Из 2,5 тысячи исследованных образцов у 150 выявили вирус конго-крымской геморрагической лихорадки.

После этого санитарные службы начали обработку потенциально опасных территорий. Сейчас дезинфекционные мероприятия проводят в 42 населенных пунктах региона.

Болезнь можно спутать с гриппом

Медики предупреждают, что после укуса зараженного клеща заболевание может проявиться не сразу. Инкубационный период обычно длится до двух недель.

Первые симптомы нередко напоминают обычную простуду или ОРВИ: у человека поднимается температура, появляется слабость и ломота в теле. Именно поэтому врачи призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться за помощью после укуса клеща или резкого ухудшения самочувствия.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Нелли Муликова подчеркнула, что специфической вакцины или отдельного лечения от ККГЛ не существует.

По ее словам, спасти жизнь пациента могут только своевременная диагностика и быстро начатая терапия, поскольку инфекция относится к категории особо опасных и развивается очень стремительно.

Опасный вирус подтвердился посмертно

Несмотря на рост числа укусов клещей, специалисты отмечают, что большинство паразитов не являются переносчиками смертельной инфекции.

По официальной статистике, с начала года в регионе зарегистрировали около 300 случаев укусов клещей. Однако заражение конго-крымской геморрагической лихорадкой подтвердилось только у одного человека — уже после его смерти.

