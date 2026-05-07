«Сильный, Справедливый, Безопасный Казахстан»: Токаев выступил с поздравлением 7 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества. В своем обращении глава государства подчеркнул значение праздника, роль армии и важность единства народа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов.
Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана.
Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма.
В ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сотрудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач.
Государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих.
В новой Конституции четко закреплено, что «защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина».
В этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны.
Уверен, опираясь на благородные идеалы служения Родине и прогрессивные конституционные ценности, мы укрепим устои нашей многовековой государственности и достигнем высокой цели по построению Справедливого, Сильного, Безопасного Казахстана.
Выражаю защитникам Отечества благодарность за стойкость, образцовую службу и верность присяге!
Желаю всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!
Пусть крепнет нерушимое единство армии и народа!
Пусть будет незыблемой наша священная Независимость!
День защитника Отечества в Казахстане имеет особое значение и символизирует мужество, силу духа и самоотверженность военнослужащих. По словам президента, этот день объединяет всех, кто связан со службой в вооруженных силах и силовых структурах, а также тех, кто обеспечивает безопасность и стабильность страны.
Токаев отметил, что защитники Отечества ежедневно несут службу, охраняя мирное небо над страной, территориальную целостность и общественную стабильность.
В обращении подчеркивается, что казахстанские военнослужащие продолжают традиции героических предков и демонстрируют высокий уровень подготовки. Речь идет не только о внутренней службе, но и об участии в миротворческих миссиях, международных учениях и соревнованиях.
Президент отметил дисциплину, боевую выучку и готовность военнослужащих выполнять задачи любой сложности, что, по его словам, подтверждает высокий уровень национальной обороноспособности.
Токаев заявил, что государство и далее будет уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны и поддержке военнослужащих. Речь идет о системной работе по модернизации армии, улучшению условий службы и развитию военной инфраструктуры.
По его словам, сильная армия является одной из основ стабильности и безопасности государства.
Отдельное внимание в обращении было уделено положениям Конституции, где закреплено, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого гражданина.
Президент подчеркнул, что этот принцип отражает связь государства и общества, а также общую ответственность за будущее страны.
День защитника Отечества в Казахстане отмечается 7 мая. Именно в этот день в 1992 году был подписан указ о создании национальных вооруженных сил страны.
Эта дата считается символической и связана с формированием независимой системы обороны Казахстана.
В завершение обращения Касым-Жомарт Токаев поблагодарил военнослужащих за службу, стойкость и верность присяге. Он пожелал гражданам страны здоровья, благополучия и успехов в созидательной деятельности.
Президент подчеркнул важность единства армии и народа, отметив, что именно оно является основой устойчивого развития государства и укрепления независимости Казахстана.
