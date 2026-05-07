Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
07.05.2026, 08:17

«Сильный, Справедливый, Безопасный Казахстан»: Токаев выступил с поздравлением 7 мая

Новости Казахстана 0 626

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества. В своем обращении глава государства подчеркнул значение праздника, роль армии и важность единства народа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов.

Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана.

Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма.

В ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сотрудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач.

Государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих.

В новой Конституции четко закреплено, что «защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина».

В этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны.

Уверен, опираясь на благородные идеалы служения Родине и прогрессивные конституционные ценности, мы укрепим устои нашей многовековой государственности и достигнем высокой цели по построению Справедливого, Сильного, Безопасного Казахстана.

Выражаю защитникам Отечества благодарность за стойкость, образцовую службу и верность присяге!

Желаю всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!

Пусть крепнет нерушимое единство армии и народа!

Пусть будет незыблемой наша священная Независимость!

День защитника Отечества в Казахстане имеет особое значение и символизирует мужество, силу духа и самоотверженность военнослужащих. По словам президента, этот день объединяет всех, кто связан со службой в вооруженных силах и силовых структурах, а также тех, кто обеспечивает безопасность и стабильность страны.

Токаев отметил, что защитники Отечества ежедневно несут службу, охраняя мирное небо над страной, территориальную целостность и общественную стабильность.

Профессионализм и служба на международном уровне

В обращении подчеркивается, что казахстанские военнослужащие продолжают традиции героических предков и демонстрируют высокий уровень подготовки. Речь идет не только о внутренней службе, но и об участии в миротворческих миссиях, международных учениях и соревнованиях.

Президент отметил дисциплину, боевую выучку и готовность военнослужащих выполнять задачи любой сложности, что, по его словам, подтверждает высокий уровень национальной обороноспособности.

Государственная поддержка армии

Токаев заявил, что государство и далее будет уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны и поддержке военнослужащих. Речь идет о системной работе по модернизации армии, улучшению условий службы и развитию военной инфраструктуры.

По его словам, сильная армия является одной из основ стабильности и безопасности государства.

Конституционный принцип и ответственность граждан

Отдельное внимание в обращении было уделено положениям Конституции, где закреплено, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого гражданина.

Президент подчеркнул, что этот принцип отражает связь государства и общества, а также общую ответственность за будущее страны.

Историческая дата и значение 7 мая

День защитника Отечества в Казахстане отмечается 7 мая. Именно в этот день в 1992 году был подписан указ о создании национальных вооруженных сил страны.

Эта дата считается символической и связана с формированием независимой системы обороны Казахстана.

Единство армии и народа

В завершение обращения Касым-Жомарт Токаев поблагодарил военнослужащих за службу, стойкость и верность присяге. Он пожелал гражданам страны здоровья, благополучия и успехов в созидательной деятельности.

Президент подчеркнул важность единства армии и народа, отметив, что именно оно является основой устойчивого развития государства и укрепления независимости Казахстана.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь