От штрафа до судимости: за какие номера водителям в Казахстане грозит уголовная статья - МВД озвучило детали

В Казахстане обсуждается введение уголовной ответственности за использование поддельных государственных номерных знаков автомобилей. Инициатива уже рассматривается в рамках ревизии уголовного законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Речь идет о возможном переводе таких правонарушений из административной плоскости в уголовную, что значительно ужесточит наказание для нарушителей.

Почему подняли вопрос ужесточения ответственности

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что случаи использования поддельных госномеров фиксируются все чаще, в том числе после дорожно-транспортных происшествий.

По его словам, такие схемы используются не только в отдельных регионах, но и по всей стране, а ущерб от них затрагивает как граждан, так и государственный бюджет.

Он отметил, что действующие нормы Уголовного кодекса регулируют подделку и сбыт номерных знаков, однако сам факт их использования остается в рамках административной ответственности.

Действующие нормы: штрафы и административная ответственность

Сейчас использование поддельных госномеров квалифицируется по статье 590 Кодекса об административных правонарушениях.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 15 МРП. При повторном нарушении санкции ужесточаются до 20 МРП либо лишения водительских прав сроком до одного года.

По мнению депутата, такие меры не являются достаточным сдерживающим фактором.

МВД: поддельные номера часто используют в преступных схемах

В Министерстве внутренних дел заявили, что подложные государственные номера нередко применяются в криминальной среде при совершении имущественных и иных преступлений.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов отметил, что уже проводится анализ подобных случаев, включая дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей с фальшивыми номерами.

По его словам, в действующем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за подделку государственных номеров, однако вопрос использования таких знаков требует дополнительного регулирования.

Возможное ужесточение: переход к уголовной ответственности

В МВД считают, что государственный регистрационный номер является важным элементом системы безопасности дорожного движения, а значит, его незаконное использование может представлять серьезную угрозу.

Ведомство поддержало идею рассмотрения вопроса о введении уголовной ответственности за использование поддельных номеров по аналогии с другими статьями Уголовного кодекса.

Что будет дальше

Предложение уже принято в работу. Вопрос обсуждается в рамках ревизии уголовного законодательства с участием профильных государственных органов и ученых-правоведов.

Окончательное решение о введении уголовной ответственности пока не принято, однако инициатива официально находится на стадии проработки.