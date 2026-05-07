Земельная ревизия в Казахстане: правительство озвучило жесткие требования к регионам-аутсайдерам

В Казахстане в государственную собственность возвращено более 563 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, ранее не использовавшихся или предоставленных с нарушениями. Власти усиливают контроль за рациональным использованием угодий и ускоряют вовлечение земель в сельхозоборот, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В Казахстане продолжается масштабная работа по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных сельскохозяйственных земель в государственную собственность. Вопрос рассмотрен на заседании Республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.
По данным Министерства сельского хозяйства, с начала 2026 года в стране проведено сотни проверок, а в оборот уже возвращены сотни тысяч гектаров сельхозугодий.
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что с начала года проведено 354 внеплановые проверки, охватившие около 1 млн гектаров земель.
Также продолжаются судебные процессы по принудительному изъятию участков общей площадью 357,5 тыс. гектаров.
В целом с начала работы по усилению земельного контроля в государственную собственность возвращено более 563 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.
В рамках поручения главы государства утвержден поэтапный план перераспределения земель до середины 2026 года.
При этом в ряде регионов зафиксировано отставание, включая Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую области и область Ұлытау.
Одним из ключевых направлений остается обеспечение населения пастбищами.
Несмотря на это, проблема нехватки пастбищ для личных подсобных хозяйств сохраняется.
Отдельно на заседании рассмотрены результаты проверок в черте населённых пунктов. Отмечено, что с 2025 года проведено 875 проверок на площади всего 6,9 тыс. гектаров, что значительно ниже масштабов сельхозземель.
Серик Жумангарин подчеркнул необходимость ускорения работы и выполнения поручений главы государства.
На заседании также рассмотрены поправки, предусматривающие возможность передачи земельных участков в субаренду между недропользователями.
Однако из-за разногласий между госорганами вопрос направлен на дополнительное обсуждение.
Реализация земельной политики в Казахстане направлена на повышение эффективности использования сельхозугодий, расширение пастбищной базы и развитие аграрного сектора. Власти подчеркивают необходимость ускорения реформ и усиления регионального контроля.
