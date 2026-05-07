Земельная ревизия в Казахстане: правительство озвучило жесткие требования к регионам-аутсайдерам

В Казахстане в государственную собственность возвращено более 563 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, ранее не использовавшихся или предоставленных с нарушениями. Власти усиливают контроль за рациональным использованием угодий и ускоряют вовлечение земель в сельхозоборот, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В Казахстане продолжается масштабная работа по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных сельскохозяйственных земель в государственную собственность. Вопрос рассмотрен на заседании Республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По данным Министерства сельского хозяйства, с начала 2026 года в стране проведено сотни проверок, а в оборот уже возвращены сотни тысяч гектаров сельхозугодий.

Проверки и выявленные нарушения

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что с начала года проведено 354 внеплановые проверки, охватившие около 1 млн гектаров земель.

По их итогам:

выдано 261 предписание об устранении нарушений;

нарушения охватили почти 500 тыс. гектаров;

часть земель уже начала вводиться в сельхозоборот.

Также продолжаются судебные процессы по принудительному изъятию участков общей площадью 357,5 тыс. гектаров.

Более 563 тыс. гектаров возвращены в госсобственность

В целом с начала работы по усилению земельного контроля в государственную собственность возвращено более 563 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Отдельное внимание уделяется их дальнейшему использованию:

возврат земель в сельхозоборот;

обеспечение пастбищами сельского населения;

предотвращение деградации угодий.

Выполнение госпрограммы и распределение земель

В рамках поручения главы государства утвержден поэтапный план перераспределения земель до середины 2026 года.

На 20 апреля текущего года:

в оборот введено 10,8 млн гектаров из 13,5 млн запланированных;

выполнение плана составляет 102,3% по итогам первого квартала.

При этом в ряде регионов зафиксировано отставание, включая Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую области и область Ұлытау.

Пастбища: сохраняется дефицит

Одним из ключевых направлений остается обеспечение населения пастбищами.

За последние два года:

дефицит пастбищ сокращен до 3,2 млн гектаров;

продолжается актуализация планов их управления;

усиливается контроль за рациональным использованием земель.

Несмотря на это, проблема нехватки пастбищ для личных подсобных хозяйств сохраняется.

Критика контроля в населённых пунктах

Отдельно на заседании рассмотрены результаты проверок в черте населённых пунктов. Отмечено, что с 2025 года проведено 875 проверок на площади всего 6,9 тыс. гектаров, что значительно ниже масштабов сельхозземель.

При этом:

в 94% случаев выявлены нарушения;

в городах республиканского значения проверками охвачено лишь 4,8% территории.

Поручения акиматам и усиление контроля

Серик Жумангарин подчеркнул необходимость ускорения работы и выполнения поручений главы государства.

Акиматам поручено:

завершить вовлечение возвращенных земель в оборот до 1 июля 2026 года;

утвердить планы управления пастбищами;

предусмотреть финансирование развития пастбищной инфраструктуры;

усилить выявление неиспользуемых земель;

активизировать контроль в населенных пунктах;

улучшить взаимодействие с населением.

Законодательные инициативы в сфере недропользования

На заседании также рассмотрены поправки, предусматривающие возможность передачи земельных участков в субаренду между недропользователями.

Однако из-за разногласий между госорганами вопрос направлен на дополнительное обсуждение.

Итог

Реализация земельной политики в Казахстане направлена на повышение эффективности использования сельхозугодий, расширение пастбищной базы и развитие аграрного сектора. Власти подчеркивают необходимость ускорения реформ и усиления регионального контроля.