18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 12:14

Большая амнистия в Казахстане: МВД озвучило список «счастливчиков»

Новости Казахстана 0 721

В МВД Казахстана рассказали, какие категории осужденных могут попасть под амнистию, а кого освобождение не коснется. Также власти рассматривают возможность сокращения сроков наказания и готовят предложения по административной амнистии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В МВД озвучили предварительные подходы к амнистии

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов 6 мая в кулуарах МВД рассказал о работе над уголовной и административной амнистией. По его словам, сейчас межведомственная рабочая группа уже подготовила предварительные подходы по уголовной амнистии.

Как отметил представитель ведомства, в первую очередь освобождение может коснуться лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Речь идет как о гражданах, находящихся на стадии расследования, так и о тех, кто уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Кто может попасть под амнистию

По словам Санжара Адилова, предлагается освободить от уголовной ответственности:

  • лиц, совершивших уголовные проступки;
  • граждан, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести;
  • лиц, совершивших преступления средней тяжести без причинения ущерба;
  • осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, если ущерб отсутствует.

Кроме того, МВД рассматривает возможность применения амнистии к осужденным, у которых остается последний год срока наказания.

Также обсуждается сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким статьям — ориентировочно на одну пятую от оставшегося срока.

В МВД подчеркнули, что намерены максимально широко применить амнистию в рамках действующего законодательства.

Какие категории не подпадут под амнистию

Вместе с тем в ведомстве сразу обозначили перечень преступлений, на которые амнистия распространяться не будет.

Освобождение не планируют применять к лицам, осужденным за:

  • экстремизм;
  • терроризм;
  • пытки;
  • коррупционные преступления;
  • преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
  • заочные приговоры.

Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о неприменении амнистии к осужденным, имеющим первую отрицательную степень поведения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Что известно об административной амнистии

Отдельно в МВД прокомментировали и подготовку административной амнистии.

По словам Санжара Адилова, работа межведомственных групп продолжается. Сейчас предложения по возможному применению амнистии представляют государственные органы, отвечающие за административную профилактику.

На сегодняшний день свои предложения уже направили 15 госорганов.

В МВД обещают уже в ближайшее время озвучить основные подходы по административной амнистии.

Могут ли отменить штрафы за нарушения ПДД

Журналисты поинтересовались, могут ли в рамках административной амнистии отменить отдельные штрафы, в том числе за превышение скорости.

В ответ представитель МВД пояснил, что окончательные подходы пока не утверждены. Все предложения еще находятся в стадии обсуждения, а финальное решение будет приниматься в Парламенте Казахстана.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь