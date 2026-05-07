Большая амнистия в Казахстане: МВД озвучило список «счастливчиков»

В МВД Казахстана рассказали, какие категории осужденных могут попасть под амнистию, а кого освобождение не коснется. Также власти рассматривают возможность сокращения сроков наказания и готовят предложения по административной амнистии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В МВД озвучили предварительные подходы к амнистии

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов 6 мая в кулуарах МВД рассказал о работе над уголовной и административной амнистией. По его словам, сейчас межведомственная рабочая группа уже подготовила предварительные подходы по уголовной амнистии.

Как отметил представитель ведомства, в первую очередь освобождение может коснуться лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Речь идет как о гражданах, находящихся на стадии расследования, так и о тех, кто уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Кто может попасть под амнистию

По словам Санжара Адилова, предлагается освободить от уголовной ответственности:

лиц, совершивших уголовные проступки;

граждан, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести;

лиц, совершивших преступления средней тяжести без причинения ущерба;

осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, если ущерб отсутствует.

Кроме того, МВД рассматривает возможность применения амнистии к осужденным, у которых остается последний год срока наказания.

Также обсуждается сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким статьям — ориентировочно на одну пятую от оставшегося срока.

В МВД подчеркнули, что намерены максимально широко применить амнистию в рамках действующего законодательства.

Какие категории не подпадут под амнистию

Вместе с тем в ведомстве сразу обозначили перечень преступлений, на которые амнистия распространяться не будет.

Освобождение не планируют применять к лицам, осужденным за:

экстремизм;

терроризм;

пытки;

коррупционные преступления;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

заочные приговоры.

Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о неприменении амнистии к осужденным, имеющим первую отрицательную степень поведения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Что известно об административной амнистии

Отдельно в МВД прокомментировали и подготовку административной амнистии.

По словам Санжара Адилова, работа межведомственных групп продолжается. Сейчас предложения по возможному применению амнистии представляют государственные органы, отвечающие за административную профилактику.

На сегодняшний день свои предложения уже направили 15 госорганов.

В МВД обещают уже в ближайшее время озвучить основные подходы по административной амнистии.

Могут ли отменить штрафы за нарушения ПДД

Журналисты поинтересовались, могут ли в рамках административной амнистии отменить отдельные штрафы, в том числе за превышение скорости.

В ответ представитель МВД пояснил, что окончательные подходы пока не утверждены. Все предложения еще находятся в стадии обсуждения, а финальное решение будет приниматься в Парламенте Казахстана.