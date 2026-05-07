В Казахстане официально создана новая политическая партия «Әділет»

В Казахстане состоялся учредительный съезд новой политической партии «Әділет», по итогам которого ее председателем стал Айбек Дадебай. Решение было принято 7 мая, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Съезд собрал более тысячи делегатов со всех регионов страны, что стало одним из крупнейших политических мероприятий последнего времени.
В ходе съезда было объявлено о формальном учреждении партии «Әділет». Политическая организация заявила о поддержке курса реформ, проводимого президентом страны.
Участники съезда:
Им стал Айбек Дадебай — бывший руководитель Администрации Президента Казахстана.
Выступая перед делегатами, Айбек Дадебай подчеркнул, что партия намерена продвигать идеи справедливости как основу политической культуры и общественной жизни.
По его словам, справедливость должна стать важной частью национального менталитета, а также практическим ориентиром для развития государства. Он отметил, что данная тема регулярно подчеркивается главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
По официальным данным, в учредительном съезде приняли участие более 1000 делегатов из всех регионов Казахстана. Это представители общественных организаций, политических и экспертных кругов.
Айбек Дадебай имеет значительный опыт работы в государственных структурах и дипломатической сфере.
Он окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, где получил степень магистра регионоведения.
В разные годы занимал должности:
Имеет дипломатический ранг Советника II класса, награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».
Ранее, 5 мая, указом президента Айбек Дадебай был освобожден от должности руководителя Администрации Президента в связи с переходом на другую работу. Позже стало известно о его избрании председателем новой партии.
Инициатива создания «Әділет» была озвучена в середине апреля группой политологов, журналистов и общественных деятелей. Тогда заявлялось, что партия будет ориентирована на принципы «Справедливого Казахстана», верховенства закона и расширения участия граждан в принятии решений.
Комментарии0 комментарий(ев)