07.05.2026, 13:41

В Казахстане официально создана новая политическая партия «Әділет»

Новости Казахстана

В Казахстане состоялся учредительный съезд новой политической партии «Әділет», по итогам которого ее председателем стал Айбек Дадебай. Решение было принято 7 мая, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Съезд собрал более тысячи делегатов со всех регионов страны, что стало одним из крупнейших политических мероприятий последнего времени.

Официальное создание партии и ключевые решения

В ходе съезда было объявлено о формальном учреждении партии «Әділет». Политическая организация заявила о поддержке курса реформ, проводимого президентом страны.

Участники съезда:

  • утвердили устав партии;
  • сформировали политический совет;
  • определили основные направления работы;
  • избрали председателя партии.

Им стал Айбек Дадебай — бывший руководитель Администрации Президента Казахстана.

Заявления нового председателя партии

Выступая перед делегатами, Айбек Дадебай подчеркнул, что партия намерена продвигать идеи справедливости как основу политической культуры и общественной жизни.

По его словам, справедливость должна стать важной частью национального менталитета, а также практическим ориентиром для развития государства. Он отметил, что данная тема регулярно подчеркивается главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Кто участвовал в съезде

По официальным данным, в учредительном съезде приняли участие более 1000 делегатов из всех регионов Казахстана. Это представители общественных организаций, политических и экспертных кругов.

Кто такой Айбек Дадебай

Айбек Дадебай имеет значительный опыт работы в государственных структурах и дипломатической сфере.

Он окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, где получил степень магистра регионоведения.

В разные годы занимал должности:

  • преподавателя и эксперта в сфере международных отношений;
  • сотрудника Сената Парламента РК;
  • дипломата в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Женеве;
  • руководителя и заместителя в структурах Сената и Администрации Президента;
  • Управляющего делами Президента РК;
  • Руководителя Администрации Президента РК (с февраля 2024 года).

Имеет дипломатический ранг Советника II класса, награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».

Политический контекст

Ранее, 5 мая, указом президента Айбек Дадебай был освобожден от должности руководителя Администрации Президента в связи с переходом на другую работу. Позже стало известно о его избрании председателем новой партии.

Инициатива создания «Әділет» была озвучена в середине апреля группой политологов, журналистов и общественных деятелей. Тогда заявлялось, что партия будет ориентирована на принципы «Справедливого Казахстана», верховенства закона и расширения участия граждан в принятии решений.

